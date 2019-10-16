Музыка

РИА НовостиРИА НовостиУкраинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) опубликовала обновленные правила отбора на Евровидение-2020. Теперь к конкурсу не допустят артистов, выступавших на территории России после 2014 года.
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Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России

Телеканал 360°10:38

В Украине запретили выступавшим в России артистам претендовать на «Евровидение»

Московский Комсомолец11:27

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

РИА Новости09:22

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Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

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Выступавшим в России украинским артистам отказали в заявках на «Евровидение»

ТАСС08:21

На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение

RT на русском06:18
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Евгения Тихонова познакомилась с Виктором Тихоновым, внуком главного тренера советской хоккейной «красной машины», в США: Тихонов-младший поехал выступать в НХЛ, Евгения к тому моменту жила в Америке уже много лет.
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Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
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Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей

Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
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В Новой Третьяковке открывается выставка работ Василия Поленова

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Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России

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Вышел трейлер фильма о домогательствах с Шарлиз Терон и Николь Кидман

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Рост промпроизводства в России в сентябре ускорился до 3%

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Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
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