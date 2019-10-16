Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) опубликовала обновленные правила отбора на Евровидение-2020. Теперь к конкурсу не допустят артистов, выступавших на территории России после 2014 года.

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

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