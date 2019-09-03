Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинских депутатов лишили неприкосновенности

Ранее в августе сообщалось, что спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил за лишение президента Украины неприкосновенности. По его словам, снять неприкосновенность с депутатов недостаточно, глава государства и судьи также должны быть лишены этой привилегии.
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