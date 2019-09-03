Политика
Газета.RuУкраинская Рада лишила депутатов неприкосновенности
Ранее сообщалось, что Украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности. Тогда за изменение статьи проголосовали 363 человека, один воздержался.
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Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Кино
Дэйзи Ридли пообещала спасти финал «Звездных войн» от судьбы «Игры престолов»
Девятый эпизод «Звездных войн» завершит историю семьи Скайуокеров, которую франшиза рассказывает с самой первой части 1977 года.
Культуромания 12:38
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября
С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 08:40
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Теннис
Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open
GoTennis.ru 13:54
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Политика
Моди рассказал об особенных отношениях с Путиным
Известия 08:44
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Общество
Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Lenta.ru 11:09
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
РИА Новости 13:01
Футбол
Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
Газета.Ru 09:24
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 10:56
Технологии
Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Общество
Граффити Бэнкси украли в Париже
В четвертом округе Парижа около центра Помпиду неизвестные украли граффити-рисунок британского уличного художника Бэнкси.
Газета.Ru 08:12
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции
"Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:13
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Кино
Создатели «Брата-3» распродают роли в фильме
Газета Кемерова 01:46
Футбол
Алекс Крал сомневался в переходе в «Спартак»
Новичок «Спартака» Алекс Крал признался, что долгое время раздумывал над предложением московского клуба.
Спорт-Экспресс 12:15
Транспорт
На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40