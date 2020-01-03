Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании. "Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение!" — говорится в сообщении посольства в фейсбуке.
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Британский журнал посоветовал туристам ехать в Крым по Крымскому мосту

Московский Комсомолец00:12

Британский журнал признал Крым российским

Газета.Ruвчера в 16:49

Британский журнал назвал Крым российским

RT на русскомвчера в 12:37

Британский журнал признал Крым территорией России

Известиявчера в 12:39

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

РИА Новостивчера в 12:39

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

РБКвчера в 13:32

Украинцев возмутил материал британского журнала, где Крым отнесли к РФ

РЕН ТВвчера в 12:03
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Политика

Китай отреагировал на убийство США генерала Сулеймани

Ранее в МИД России назвали убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом».
Взгляд.ру 03:36
Энергетика

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.
РБК 03:42
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Общество

В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме

Ученики деревенской школы в Польше поставили танцевальный номер, основой сюжета которого стали пытки и убийства заключенных в концентрационном лагере Освенцим в период Второй мировой войны.
РБК вчера в 20:35
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
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Группировка «Ленинград» выступит на «Коачелле»

Ревизор.ру 07:18
Политика

В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
RT на русском 04:21
Спорт

Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Астрид Якобсен одержала победу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
РИА Новости 07:57
Шоу-бизнес

Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform вчера в 07:15
Здоровье

Роспотребнадзор назвал денежные купюры источником инфекции

Бумажные деньги являются превосходным рассадником инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
БИЗНЕС Online 04:48
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вышла в свет после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева после операции посетила ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Вечерняя Москва 05:16
Энергетика

Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Ведомости 08:11
Политика

Россия еще на год продлила ответное продэмбарго

Ответные контрсанкции были введены указом Президента России в 2014 году как реакция на антироссийские санкции.
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Футбол

СМИ: После срыва трансфера Дембеле «Челси» сосредоточит внимание на Чалове

Как сообщает Evening Standard, лондонцы не сумели договориться о переходе нападающего «Лиона» Муссы Дембеле и теперь переключили внимание на 21-летнего Чалова.
Матч ТВ 07:11
Политика

Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
ФАН 05:51
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова раскрыла пол ребенка

Одни желают счастья женщине и говорят, что она будет прекрасной мамой — это видно по тому, как экс-супруга Григорьева-Апполонова заботится о двух старших детях, рожденных в браке со знаменитостью.
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Политика

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
РБК 07:23
Технологии

Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов

В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
iXBT.com 07:16
Кино

В прокат вышел российский фантастический блокбастер «Вторжение»

Картину снимали в Москве, Калининграде, на Камчатке и в Венгрии. 1 января фильм вышел на широкий экран.
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Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США

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Новый руководитель ГБР заявила о нарушениях в работе Бюро

Как заявила Ирина Венедиктова, во время ее ознакомления с работой бюро были установлены существенные нарушение в организации деятельности подразделений ГБР.
Украина.ру 04:21
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Станция скорой помощи Ставрополя работает в напряженном режиме

В Ставрополе станция скорой медицинской помощи работает в напряженном круглосуточном режиме.
ГТРК Ставрополье 07:10
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
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Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Экономика

Индексы США установили рекорды на первых торгах 2020 года

Фондовые индексы Соединённых Штатов выросли на 0,8–1,3% по итогам первых торгов в наступившем году и обновили рекорды.
News.ru 05:57
Армия и оружие

В ЛНР отрицают причастность к ранению украинского силовика

Офицер пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко заявил, что ведомство не причастно к ранению украинского силовика в Донбассе.
Аргументы и Факты вчера в 08:46
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Происшествия

В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии

В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
RT на русском 05:05
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
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