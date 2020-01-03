Политика
РИА НовостиУкраинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании. "Good Housekeeping, не вводите своих читателей в заблуждение!" — говорится в сообщении посольства в фейсбуке.
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Политика
Китай отреагировал на убийство США генерала Сулеймани
Ранее в МИД России назвали убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом».
Энергетика
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию
Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
В Польше школьники поставили танец по мотивам событий в Освенциме
Ученики деревенской школы в Польше поставили танцевальный номер, основой сюжета которого стали пытки и убийства заключенных в концентрационном лагере Освенцим в период Второй мировой войны.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Музыка
Группировка «Ленинград» выступит на «Коачелле»
Политика
В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
Спорт
Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»
Норвежская лыжница Астрид Якобсен одержала победу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал денежные купюры источником инфекции
Бумажные деньги являются превосходным рассадником инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вышла в свет после операции
Телеведущая Лера Кудрявцева после операции посетила ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Энергетика
Минэнерго Белоруссии назвало цену российского газа
Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе – феврале 2020 г. будут осуществляться по прошлогодней цене – $127 за 1000 кубометров, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на министерство энергетики республики.
Политика
Россия еще на год продлила ответное продэмбарго
Ответные контрсанкции были введены указом Президента России в 2014 году как реакция на антироссийские санкции.
Футбол
СМИ: После срыва трансфера Дембеле «Челси» сосредоточит внимание на Чалове
Как сообщает Evening Standard, лондонцы не сумели договориться о переходе нападающего «Лиона» Муссы Дембеле и теперь переключили внимание на 21-летнего Чалова.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова раскрыла пол ребенка
Одни желают счастья женщине и говорят, что она будет прекрасной мамой — это видно по тому, как экс-супруга Григорьева-Апполонова заботится о двух старших детях, рожденных в браке со знаменитостью.
Политика
СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина
Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Технологии
Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов
В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
Кино
В прокат вышел российский фантастический блокбастер «Вторжение»
Картину снимали в Москве, Калининграде, на Камчатке и в Венгрии. 1 января фильм вышел на широкий экран.
Политика
Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США
Политика
Новый руководитель ГБР заявила о нарушениях в работе Бюро
Как заявила Ирина Венедиктова, во время ее ознакомления с работой бюро были установлены существенные нарушение в организации деятельности подразделений ГБР.
Здоровье
Станция скорой помощи Ставрополя работает в напряженном режиме
В Ставрополе станция скорой медицинской помощи работает в напряженном круглосуточном режиме.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Экономика
Индексы США установили рекорды на первых торгах 2020 года
Фондовые индексы Соединённых Штатов выросли на 0,8–1,3% по итогам первых торгов в наступившем году и обновили рекорды.
Армия и оружие
В ЛНР отрицают причастность к ранению украинского силовика
Офицер пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко заявил, что ведомство не причастно к ранению украинского силовика в Донбассе.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии
В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
Происшествия
По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.