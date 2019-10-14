Если предложение Минфина будет одобрено, то самозанятыми в России также смогут стать граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины, несмотря на спорный статус последней.

с чего всё началось

Министерство финансов РФ планирует разрешить гражданам Украины, Азербайджана и Молдавии пользоваться налоговым режимом самозанятых. Ведомство направило в российское правительство инициативу уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход.

Украинских мигрантов могут записать в самозанятые в России

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

Здоровье Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.

Происшествия Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Происшествия Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.

Экономика Счетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС».

Футбол ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче Футболисты московского ЦСКА с крупным счетом победили в товарищеском матче "Коломну", выступающую в зоне "Запад" ПФЛ.

Происшествия В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.

Происшествия Двое подозреваемых по делу о беспорядках 27 июля в Москве скрылись В конце сентября Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции ещё одному фигуранту уголовного дела о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве — Эдуарду Малышевскому.

Общество Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.

Политика Суд Испании выдал новый ордер на арест Пучдемона Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Политика Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым «В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.

Армия и оружие The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.

Политика Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".

Общество Названы недостатки наркополитики России Ранее в ходе слушаний руководитель «Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)» Игорь Кастюкевич заявил, что в регионах России не хватает денег на замазывание «наркотических» граффити.

Футбол Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Общество Льготную ипотеку в России задумали расширить Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2019 года.

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.

Происшествия В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя В аэропорту Шереметьево после отказа двигателя экстренно приземлился самолет Airbus A321, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Сирийская армия начала переброску на курдские территории Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника из числа должностных лиц Соединенных Штатов, из-за военной операции Турции на севере Сирии США упустили около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из тюрем, которые находились под охраной курдских формирований в составе коалиции СДС.

Гаджеты В России стартовали продажи новейших смартфонов Nokia В России начались продажи смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2. Это устройства среднего класса с неплохими камерами.

Наука Доказан вред кофеина для беременных Беременным женщинам стоит отказаться от кофе, так как этот напиток отражается на здоровье ребенка и даже повышает риск выкидыша, выяснили ученые из Национального института здравоохранения США.

Политика Украинского премьера заметили на концерте неонацистов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Политика Стало известно, за что Россию не любят в мире В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.