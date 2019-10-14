Экономика
iReactorУкраинских мигрантов могут записать в самозанятые в России
Министерство финансов РФ планирует разрешить гражданам Украины, Азербайджана и Молдавии пользоваться налоговым режимом самозанятых. Ведомство направило в российское правительство инициативу уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход.
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с чего всё началось
Если предложение Минфина будет одобрено, то самозанятыми в России также смогут стать граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины, несмотря на спорный статус последней.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online 12 октября в 04:50
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Происшествия
Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Известия 08:20
Экономика
Счетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий
Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС».
Моя Москва.онлайн 05:48
Футбол
ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче
Футболисты московского ЦСКА с крупным счетом победили в товарищеском матче "Коломну", выступающую в зоне "Запад" ПФЛ.
РИА Новости 09:04
Происшествия
В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове
Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.
ФедералПресс 04:26
Происшествия
Двое подозреваемых по делу о беспорядках 27 июля в Москве скрылись
В конце сентября Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции ещё одному фигуранту уголовного дела о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве — Эдуарду Малышевскому.
RT на русском 08:24
Общество
Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты
Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
РИА Новости 02:38
Политика
Суд Испании выдал новый ордер на арест Пучдемона
Верховный суд Испании выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Взгляд.ру 08:20
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском 12 октября в 17:37
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Общество
Названы недостатки наркополитики России
Ранее в ходе слушаний руководитель «Молодежки Общероссийского народного фронта (ОНФ)» Игорь Кастюкевич заявил, что в регионах России не хватает денег на замазывание «наркотических» граффити.
Lenta.ru 07:52
Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Общество
Льготную ипотеку в России задумали расширить
Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2019 года.
Lenta.ru 09:10
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости 05:53
Происшествия
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за отказа двигателя
В аэропорту Шереметьево после отказа двигателя экстренно приземлился самолет Airbus A321, сообщает ТАСС.
Российская газета 09:03
Армия и оружие
Сирийская армия начала переброску на курдские территории
Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника из числа должностных лиц Соединенных Штатов, из-за военной операции Турции на севере Сирии США упустили около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из тюрем, которые находились под охраной курдских формирований в составе коалиции СДС.
Газета.Ru 03:05
Гаджеты
В России стартовали продажи новейших смартфонов Nokia
В России начались продажи смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2. Это устройства среднего класса с неплохими камерами.
Ferra 08:09
Наука
Доказан вред кофеина для беременных
Беременным женщинам стоит отказаться от кофе, так как этот напиток отражается на здоровье ребенка и даже повышает риск выкидыша, выяснили ученые из Национального института здравоохранения США.
МИР 24 08:57
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество
Диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Smolnarod.ru вчера в 14:21
Политика
Стало известно, за что Россию не любят в мире
В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
РИА Новости 07:00
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
Lenta.ru вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится на грани комы
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в состоянии сопора, о чем сегодня сообщил телеграм-канал Mash.
LentaChel.ru 11 октября в 14:25