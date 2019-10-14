Экономика
ИзвестияГраждан Украины запишут в самозанятые в России
Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Такой эксперимент планирует провести в России Минфин, выяснили «Известия».
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с чего всё началось
Если предложение Минфина будет одобрено, то самозанятыми в России также смогут стать граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины, несмотря на спорный статус последней.Известиявчера в 17:01
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Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия
Москалькова назвала убийцу девочки из Саратова «мутантом»
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет помогать "получеловеку", который убил девятилетнюю девочку в Саратове.
Аргументы недели 06:56
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика
Премьер Украины посетил концерт неофашистской группы
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук посетил концерт неофашистской группы «Сокира Перуна», сообщает 13 октября украинский портал «Страна.UA» со ссылкой на обнародованную лидером ультра-правой организации Евгением Карасем фотографию премьера на концерте.
REGNUM вчера в 23:23
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 12 октября в 13:00
Футбол
Франция дома обыграет сборную Турции в отборе на Евро-2020, считают российские букмекеры
Крупные российские операторы считают, что в выездном матче отбора Евро-2020 сборная Турции проиграет Франции.
BettingBusiness.ru 01:58
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Происшествия
Жительница Вологды умерла после липосакции
Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели 35-летней жительницы Вологды после операции по липосакции, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
Газета.Ru 07:57
Технологии
Будет таким же эпичным, как «Игра престолов». Apple хвастается грядущим сериалом с Джейсоном Момоа
Согласно слухам, Apple метит в том числе и на премию «Оскар», хотя получится ли это у неё, покажет лишь время.
iXBT.com вчера в 10:07
Футбол
Игрок новомосковского «Химика» допустил «промах года»
Уже на первой минуте матча голкипер «Сатурна» допустил грубую ошибку и промахнулся мимо мяча.
Тульские новости 02:05
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Известия 12 октября в 03:19
Политика
Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Российская газета 07:15
Наука
В реках Арктического бассейна наблюдается увеличение зимне-весеннего стока
Математическая модель, построенная исследователями с учетом типизации зон многолетних мерзлых пород, отразила зависимость стока от криологических условий водосбора.
Naked Science 05:24
Происшествия
В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей
В Чите задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги в Черновском районе Читы. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.
РИА Новости 07:54
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Политика
Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
RT на русском 06:37
Политика
Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.
Известия 07:24
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
RuNews24.ru вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма вчера в 11:54