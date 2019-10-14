Экономика

ИзвестияИзвестияГраждан Украины запишут в самозанятые в России

Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Такой эксперимент планирует провести в России Минфин, выяснили «Известия».
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с чего всё началось

Ласкаво просимо: в самозанятые запишут граждан Украины

Если предложение Минфина будет одобрено, то самозанятыми в России также смогут стать граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины, несмотря на спорный статус последней.
Известиявчера в 17:01

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Россия запишет украинцев в самозанятые для предоставления льгот

Телеканал 360°01:48

Минфин РФ намерен упростить жизнь мигрантам из Украины

Народные новостивчера в 22:37

Граждан Украины запишут в самозанятые в России

Известиявчера в 18:28

Россия ждет украинцев: Минфин упросит жизнь мигрантам

Deita.ruвчера в 20:15

Минфин хочет упростить жизнь мигрантам из Украины

URA.Ruвчера в 19:32

Минфин России планирует упростить жизнь украинским мигрантам

РЕН ТВвчера в 19:09

Минфин РФ упростит жизнь мигрантам

News.ruвчера в 22:18
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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

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Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
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Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

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Наша версия 01:59
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Премьер Украины посетил концерт неофашистской группы

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РИА Новости 12 октября в 13:00
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Франция дома обыграет сборную Турции в отборе на Евро-2020, считают российские букмекеры

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СК по Карелии возбудил уголовное дело по факту избиения зэка в ИК-9

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Жительница Вологды умерла после липосакции

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели 35-летней жительницы Вологды после операции по липосакции, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
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Будет таким же эпичным, как «Игра престолов». Apple хвастается грядущим сериалом с Джейсоном Момоа

Согласно слухам, Apple метит в том числе и на премию «Оскар», хотя получится ли это у неё, покажет лишь время.
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Игрок новомосковского «Химика» допустил «промах года»

Уже на первой минуте матча голкипер «Сатурна» допустил грубую ошибку и промахнулся мимо мяча.
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Армия и оружие

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Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию

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В реках Арктического бассейна наблюдается увеличение зимне-весеннего стока

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В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей

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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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10 тысяч националистов идут маршем по центру Киева

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Покойник развеселил родственников на своих похоронах

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В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР

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Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
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Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
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Суд арестовал обвиняемого в серии изнасилований в Томской области

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