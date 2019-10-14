Если предложение Минфина будет одобрено, то самозанятыми в России также смогут стать граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины, несмотря на спорный статус последней.

с чего всё началось

Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Такой эксперимент планирует провести в России Минфин, выяснили «Известия».

Граждан Украины запишут в самозанятые в России

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