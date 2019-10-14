Экономика

iReactoriReactorУкраинских мигрантов могут записать в самозанятые в России

Министерство финансов РФ планирует разрешить гражданам Украины, Азербайджана и Молдавии пользоваться налоговым режимом самозанятых. Ведомство направило в российское правительство инициативу уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход.
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с чего всё началось

Ласкаво просимо: в самозанятые запишут граждан Украины

Если предложение Минфина будет одобрено, то самозанятыми в России также смогут стать граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины, несмотря на спорный статус последней.
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