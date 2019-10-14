Экономика
iReactorУкраинских мигрантов могут записать в самозанятые в России
Министерство финансов РФ планирует разрешить гражданам Украины, Азербайджана и Молдавии пользоваться налоговым режимом самозанятых. Ведомство направило в российское правительство инициативу уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Если предложение Минфина будет одобрено, то самозанятыми в России также смогут стать граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины, несмотря на спорный статус последней.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
Происшествия
В Обнинске нелегал из США напал на полицейского
В отношении американца возбуждено уголовное дело. 68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой.
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об отношении РФ к расширению операции Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Россия положительно относится к расширению операции «Источник мира».
Энергетика
Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
Шоу-бизнес
Несовершеннолетний сын Наташи Королевой расстался с невестой
Сын Наташи Королевой расстался со своей девушкой.
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Политика
Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе
В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.
Политика
В Киеве стартовал марш украинских националистов
В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
Политика
На Украине потребовали немедленной отставки премьера
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука после его выступления на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна».
Политика
Медведев потребовал отчеты губернаторов о задержках с соцобъектами
Главы российских регионов, где наблюдается несвоевременный ввод в строй социальных объектов, должны представить премьер-министру Дмитрию Медведеву письменный отчет о причинах задержек.
Армия и оружие
Турция и сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж
Вооружённые силы Турции и бойцы Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на город Манбидж.
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Авто
Названы самые популярные кросс-версии автомобилей в России
Проведя собственное исследование, эксперты сайта «Цена Авто» составили ТОП-10 самых доступных кросс-версий автомобилей в России.
Общество
В Конституционном суде раскритиковали российское высшее образование
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования в России.
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил компенсировать расходы авиакомпаниям на керосин из-за растущей стоимости авиатоплива, об этом говорится на официальном сайте президента.
Наука
У весивших более тонны сумчатых были неподвижные локти
Пока исследователи не до конца понимают, каково было сумчатым с неподвижными локтями.
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
Переход на "цифру" Процесс перехода от аналогового к цифровому эфирному телевещанию в России начался в феврале и продолжился в апреле и июне.
Армия и оружие
Как Дмитрий Лавриненко стал одним из лучших танкистов Второй мировой
Политика
Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.