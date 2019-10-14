Экономика
iReactorУкраинских мигрантов могут записать в самозанятые в России
Министерство финансов РФ планирует разрешить гражданам Украины, Азербайджана и Молдавии пользоваться налоговым режимом самозанятых. Ведомство направило в российское правительство инициативу уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход.
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с чего всё началось
Если предложение Минфина будет одобрено, то самозанятыми в России также смогут стать граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины, несмотря на спорный статус последней.Известиявчера в 17:01
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Газета.Ru 06:41
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Нанотрубки с управляемой липкостью помогли передвинуть наночастицы
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В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
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Как выяснилось, более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения.
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Lenta.ru вчера в 21:21
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Происшествия
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Совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира», которую Анкара проводит на северо-востоке Сирии, и вывести свои войска.
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