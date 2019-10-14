Экономика

iReactoriReactorУкраинских мигрантов могут записать в самозанятые в России

Министерство финансов РФ планирует разрешить гражданам Украины, Азербайджана и Молдавии пользоваться налоговым режимом самозанятых. Ведомство направило в российское правительство инициативу уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход.
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с чего всё началось

Ласкаво просимо: в самозанятые запишут граждан Украины

Если предложение Минфина будет одобрено, то самозанятыми в России также смогут стать граждане Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана и Украины, несмотря на спорный статус последней.
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Россия запишет украинцев в самозанятые для предоставления льгот

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Граждан Украины запишут в самозанятые в России

Известиявчера в 18:28
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Москалькова назвала «получеловеком» убийцу саратовской девочки

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Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

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Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
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Нанотрубки с управляемой липкостью помогли передвинуть наночастицы

Ученые представили новый способ управляемого перемещения микро- и наночастиц, основанный на эффекте электроадгезии нанотрубок, то есть изменения силы сцепления нанотрубок и частиц в зависимости от приложенного электрического напряжения.
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Серийный кроссовер Geely Icon полностью рассекретили

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Компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж в России новой лимитированной серии Lada #CLUB, которая получила оригинальные элементы дизайна.
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Сирийская армия начала переброску на курдские территории

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Как выяснилось, более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения.
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СК возбудил дело из-за избиения заключенного в петрозаводской колонии

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Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Суд города Стрежевого Томской области заключил под стражу 60-летнего мужчину, который, по версии следствия, на протяжении 15 лет насиловал женщин и детей в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.
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В России насчитывается свыше 13 тысяч люксовых автомобилей

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Армия и оружие

ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии

Совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира», которую Анкара проводит на северо-востоке Сирии, и вывести свои войска.
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«Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии

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Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки

Китай начал выполнять условия новой торговой сделки. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
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Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

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Семь виртуальных концертных залов появятся в Брянской области

К 2024 году в регионе планируется создание семи виртуальных концертных залов. Два из них должны открыться до конца этого года.
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Британское правительство изменит миграционное законодательство после Brexit с тем, чтобы создать справедливую миграционную систему, заявила Королева Великобритании Елизавета II.
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В России отключили аналоговое телевидение

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
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