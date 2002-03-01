Армия и оружие
Lenta.ruУкраинских миротворцев ООН отправят в Донбасс
Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net. В штабе пояснили, что Украина готовится к полному прекращению огня на линии разграничения 27 июля.
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Гаджеты
Apple планирует добавить FaceID в MacBook
Похоже, что Apple в ближайшее время может обновить лэптопы MacBook и добавить в них поддержку функции Face ID.
Игромания.ру 12:35
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» и завоевал путевку в ЛЧ
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" в матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 13:14
Игры
Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой
Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
3DNews 06:12
Игры
Разработчик игры Batman: Arkham City получил 600 млн долларов прибыли
Актуальные Новости 10:18
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Футбол
Де Брейне отдал 20-й голевой пас за сезон в АПЛ и повторил рекорд Анри
Француз отдал 20 голевых передач в сезоне-2002/03.
Sport24.ru 12:45
Общество
На волне протестов BLM в Нью-Йорке предложили запретить слепые прослушивания в оркестрах. 50 лет назад их ввели именно ради равноправия
В 1969 году слепые прослушивания ввели как раз на волне борьбы за гражданские права в Америке.
Телеканал RTVI 24 июля в 17:39
Шоу-бизнес
Экс-невеста Баскова опубликовала серию обнаженных фото
Территория новостей 12:49
Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 09:36
Гаджеты
Xiaomi снизила цену на наушники Mi True Wireless Earphones 2
Xiaomi, которая выпустила достойного конкурента для дорогих беспроводных моделей наушников от Apple, Google и Samsung – Mi True Wireless Earphones 2, теперь снижает цену на эти наушники.
Faktom 24 июля в 05:08
Шоу-бизнес
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 11:16
Здоровье
В РКБ 2 отделения закрыли из-за коронавируса
Два блока Первой Республиканской клинической больницы Удмуртии закрыли из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Ижевск 23 июля в 10:46
Киберспорт
Фильтр мата в Dota 2 начал блокировать название команды Nigma
Фильтр нецензурной лексики в Dota 2 заблокировал название киберспортивного клуба Nigma.
CyberSport.ru 11:24
Космос
Астрономы впервые получили фото солнцеподобной звезды
Специалисты-астрономы сделали снимок звезды, похожей на солнце в компании двух больших экзопланет.
ToDay News Ufa 23 июля в 11:03
Общество
Авиасообщение с тремя странами возобновит Россия в августе
На взаимной основе возобновляются полеты между Россией и Великобританией с 1 августа.
В Городе N 24 июля в 07:35
Гаджеты
Смартфон Nubia Red Magic 5 стал лидером рейтинга AnTuTu
Тестирование смартфонов в бенчмарке AnTuTu определило лидера, которым стал Nubia Red Magic 5. По словам специалистов, гаджет обошел конкурентов с рекордным показателем в 659 586 баллов.
Goroday.ru 08:48
Гаджеты
Эксперты прогнозируют низкий спрос на новые iPhone
Специалисты исследовательской организации Wolfe Research заявили, что применение технологии 5G не сможет гарантировать компании Apple рост поставок новых iPhone, пишет ИА REGNUM со ссылкой на Bloomberg.2020 год стал удачным в плане финансовых показателей компании из Купертино – акции компании смогли увеличиться в стоимости на четверть с начала года.
UfaTime.ru 08:45
Экономика
До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.
Konkurent.ru 13:30
Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
Премьеру перенесли на 2022 год. Выход продолжения фильма «Звездные войны» также «переехал» на 2023 год.
Evo-rus.com 03:44
Политика
Киев: Россия не сможет «нормализовать оккупацию Крыма»
В Киеве уверены, что Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма".
Piter.tv 07:08
Авто
BMW представила ограниченную серию кроссовера X7
Недавно немецкая компания BMW представила спецверсию кроссовера BMW X7 — Dark Shadow Edition, которая получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.
32CARS.ru 08:02
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Автоматический апгрейд коснется всех ОС под управлением Windows 10, версий 1809 и старше.
iReactor вчера в 00:59
Киберспорт
Korb3n: Cooman присоединится к Cyber Legacy
Заур Cooman Шахмурзаев может присоединиться к новому составу Cyber Legacy по Dota 2. Об этом рассказал инсайдер Дмитрий Korb3n Белов.
CyberSport.ru 12:43
Шоу-бизнес
Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter
iReactor вчера в 21:11
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40