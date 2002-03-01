Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net. В штабе пояснили, что Украина готовится к полному прекращению огня на линии разграничения 27 июля.

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