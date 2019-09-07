Три больших пассажирских автобуса выехали с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС. Как передает корреспондент "Интерфакса" три автобуса выехали с территории СИЗО около 8:40 утра субботы.

с чего всё началось

По неофициальным данным, самолеты с Вышинским и украинскими моряками вылетят одновременно. Напомним, 5 сентября президент Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу. Ранее стало известно, что стороны договорились по формуле «33 на 33».

Начался обмен заключенными между Россией и Украиной

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