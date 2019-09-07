Политика
ПрофильНачался обмен заключенными между Россией и Украиной
По неофициальным данным, самолеты с Вышинским и украинскими моряками вылетят одновременно. Напомним, 5 сентября президент Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу. Ранее стало известно, что стороны договорились по формуле «33 на 33».
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с чего всё началось
Три больших пассажирских автобуса выехали с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС. Как передает корреспондент "Интерфакса" три автобуса выехали с территории СИЗО около 8:40 утра субботы.Интерфакс02:08
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Политика
Зеленский заявил, что провел разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
ФАН 07:32
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Политика
Бывший премьер Молдавии стал новым главой Демпартии
Бывший премьер-министр Молдавии Павел Филип стал новым главой Демократической партии государства.
Коммерсантъ 09:21
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Политика
Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева
Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева.
РБК 06:04
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:58
Политика
Голландия требует от России выдачи Владимира Цемаха в рамках дела о сбитом «Боинге»
Цемах только что прибыл в Россию из Украины вместе с другими обмененными лицами, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик: Европа".
ИА REX 07:00
Армия и оружие
Авиагруппа ЦВО вылетела на поиски робота «Федора»
Авиагруппа центрального военного округа вылетела из аэропорта города Жезказган к месту предполагаемой посадки спускаемого аппарата с роботом «Федором», 6 сентября сообщает пресс-служба военного округа.
Красная весна вчера в 17:27
Происшествия
Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Футбол
Гол Неймара спас сборную Бразилии от поражения в матче с Колумбией
Vprognoze.ru 02:51
Единоборства
За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 килограмм
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после взвешивания набрал 8 кг.
Российская газета 08:16
Шоу-бизнес
Максим Виторган пожаловался, как нелегко найти близкого человека
Вероятно, актер очень рад, что сумел встретить человека, который ему подходит и решил поделиться с подписчиками своими рассуждениями об отношениях.
Телепрограмма 08:06
Транспорт
Выходы станции «Воробьевы горы» работают в штатном режиме
Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня города закрыт выход 3 северного вестибюля станции "Воробьевы горы", а выход 4 открыт только для входа.
ТАСС 09:40
Культура
Фестивальный оркестр имени Бриттена и Шостаковича даст концерт в Москве
Музыканты впервые дадут два концерта в Сочи, затем отправятся в Москву и Санкт-Петербург.
Россия – Культура 09:09
Политика
Зеленский помиловал политзаключенных из списка на обмен с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал россиян, которые числятся в списке на обмен.
ТВ Центр вчера в 11:33
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Политика
Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса
Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел на второе место на Востоке
«Салават Юлаев» переиграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе уфимцев дубль на счету Никиты Сошникова.
Sportbox.RU 09:01
Здоровье
Как спирометрия определяет функции легких при их патологиях
Спирометрия часто используется в качестве диагностического инструмента для респираторных заболеваний, таких как астма, хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ) и легочный фиброз.
Медпульс 02:03
Общество
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
РИА Новости 08:31
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Политика
Глава Бундестага предостерег критиков «Северного потока – 2»
Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в статье для немецкого издания Die Welt назвал неразумными действия критиков "Северного потока – 2".
РИА Новости 09:55
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00