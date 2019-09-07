Политика

ПрофильПрофильНачался обмен заключенными между Россией и Украиной

По неофициальным данным, самолеты с Вышинским и украинскими моряками вылетят одновременно. Напомним, 5 сентября президент Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу. Ранее стало известно, что стороны договорились по формуле «33 на 33».
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с чего всё началось

Три автобуса покинули территорию СИЗО «Лефортово», где содержатся украинцы

Три больших пассажирских автобуса выехали с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС. Как передает корреспондент "Интерфакса" три автобуса выехали с территории СИЗО около 8:40 утра субботы.
Интерфакс02:08

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Автобусы, в которых могут быть украинские военные, покинули «Лефортово»

РИА Новости01:45

Украинских моряков доставили из СИЗО «Лефортово» в аэропорт Внуково

ТАСС03:26

Украинские моряки выехали из Лефортово, подтвердил адвокат

РЕН ТВ02:44

Адвокаты сообщили о вывозе украинских моряков из «Лефортово»

РБК02:41

СМИ сообщили о выехавших из СИЗО «Лефортово» автобусах с моряками

RT на русском02:56

Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»

Коммерсантъ02:56

Россия и Украина в эти минуты обмениваются заключенными

Эхо Москвы04:30
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Политика

Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева

Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева.
РБК 06:04
Политика

Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом

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RT на русском 09:58
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