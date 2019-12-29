Политика
Невские НовостиПленных украинцев доставили на место обмена с Киевом
Пленных украинцев доставили из Донбасса на контрольный пункт пропуска «Майорский». Там сегодня, 29 декабря, состоится обмен с Киевом. Прошлый обмен был два года назад.
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В Москве простились с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
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Убийцу двухлетней девочки задержали в Москве
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Общество
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Очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубленной акции интеграции с Россией проходит в воскресенье в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости.
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Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
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Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к ВФЛА
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10
Как сообщает ToDay News Ufa, большая часть смартфонов Xiaomi в Китае работает на ПО MIUI 11, в основе которого Android 9. Но ряд из них получит обновление до более современной версии.
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Рост кислотности Мирового океана может лишить акул чешуи
Международная группа специалистов из Германии и ЮАР провели исследование и пришли к выводу, что акулы могут лишиться чешуи из-за повышения уровни кислотности океана.
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Россиянка пострадала в ДТП с автобусом, перевернувшимся в Эстонии
Ранее Sputnik Эстония сообщил, что автобус фирмы Eccolines, следовавший из Петербурга в Таллин, в ночь на воскресенье съехал в кювет на шоссе, ведущим из Нарвы в столицу Эстонии, пострадали девять человек, их доставили в больницу.
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Нападающий молодежной сборной США по хоккею Артур Калиев поделился ожиданиями от матча группового этапа молодежного чемпионата мира против команды России, передает ТАСС.
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Умер народный артист России Константин Юченков
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Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Общество
Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
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Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
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Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
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«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.