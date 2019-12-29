Политика

Невские НовостиНевские НовостиПленных украинцев доставили на место обмена с Киевом

Пленных украинцев доставили из Донбасса на контрольный пункт пропуска «Майорский». Там сегодня, 29 декабря, состоится обмен с Киевом. Прошлый обмен был два года назад.
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