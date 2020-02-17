Политика
Lenta.ruУкраинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на нидерландскую газету NRC Next.
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
На Украине были уволены все шесть прокуроров, которые занимались делом о крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, пишет NRC Next со ссылкой на неназванные источники.Газета.Ru07:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Наука
Нейросеть научили распознавать узлы в полимерах
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Общество
Суд обязал вернуть в больницу сбежавшую из карантина петербурженку
Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил иск главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении в Боткинскую инфекционную больницу Аллы Ильиной, сбежавшей из карантинного бокса.
Армия и оружие
Новейший военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле
Серийное производство российского новейшего военно-транспортного самолета Ил-112 запустят на Воронежском заводе.
Кино
Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Биатлон
«Шлифт-машины у нас нет, и не нужна. Не там ищете проблему». Президент украинской федерации сравнивает биатлон двух стран
Биатлон в Украине, не побоюсь таких оценок, второй после футбола, имеющего огромную общественную популярность.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
Общество
Суд взыскал с концерна «Калашников» 24 млн рублей в пользу Минобороны
Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с концерна «Калашников» 24 млн рублей в пользу Министерства обороны России.
Политика
Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии
ЕС продлил эмбарго на поставки оружия в отношении Белоруссии, а также санкции против четырех официальных лиц, говорится в заявлении Совета ЕС.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Политика
Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта
Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта - Володин.
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Происшествия
Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке
Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Здоровье
Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок
Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.
Общество
Сенатор оценил письмо немецкого писателя о Великой Отечественной войне
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Экономика
В России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Кино
В Китае отменили премьеру нового фильма про Бонда из-за коронавируса
На апрель в китайской столице была запланирована премьера нового фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
Напавший на людей в храме в Москве объяснил свой поступок
Ранивший двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы объяснил нападение на церковь.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Экономика
Marathon Group Винокурова купила долю в «Магните»
Фирма члена совета директоров «Магнита» Александра Винокурова купила около 0,5% акций ритейлера. Сумма сделки составила 2 млрд руб.