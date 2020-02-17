Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщило «РБК-Украина» со ссылкой на нидерландскую газету NRC Next.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
На Украине были уволены все шесть прокуроров, которые занимались делом о крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, пишет NRC Next
 со ссылкой на неназванные источники.
Газета.Ru07:27

Подробнее о событии

СМИ узнали об увольнении всех расследовавших дело MH17 прокуроров Украины

РБК08:27

На Украине уволили прокуроров, занимавшихся расследованием МН-17

Комсомольская правда07:15

СМИ: расследовавших дело о крушении MH17 украинских прокуроров отстранили от работы

Коммерсантъ07:06

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Lenta.ru06:56

На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17

РИА Новости07:40

В Украине отстранили от работы всех прокуроров по делу MH17

Московский Комсомолец06:12

СМИ: все украинские прокуроры, расследовавшие дело MH17, отстранены от работы

ТАСС06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Наука

Нейросеть научили распознавать узлы в полимерах

МедиаПоток вчера в 03:02
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Общество

Суд обязал вернуть в больницу сбежавшую из карантина петербурженку

Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил иск главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении в Боткинскую инфекционную больницу Аллы Ильиной, сбежавшей из карантинного бокса.
Известия 04:42
Армия и оружие

Новейший военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле

Серийное производство российского новейшего военно-транспортного самолета Ил-112 запустят на Воронежском заводе.
ТАСС 05:26
Кино

Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Piter.tv 06:02
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews вчера в 11:18
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Биатлон

«Шлифт-машины у нас нет, и не нужна. Не там ищете проблему». Президент украинской федерации сравнивает биатлон двух стран

Биатлон в Украине, не побоюсь таких оценок, второй после футбола, имеющего огромную общественную популярность.
Матч ТВ 01:22
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 03:26
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
РБК вчера в 12:54
Общество

Суд взыскал с концерна «Калашников» 24 млн рублей в пользу Минобороны

Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с концерна «Калашников» 24 млн рублей в пользу Министерства обороны России.
RT на русском 07:29
Политика

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии

ЕС продлил эмбарго на поставки оружия в отношении Белоруссии, а также санкции против четырех официальных лиц, говорится в заявлении Совета ЕС.
РИА Новости 04:53
Политика

Несколько жителей Латвии попросили Путина о помощи

Lenta.ru 08:30
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Политика

Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта

Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта - Володин.
ТАСС 08:34
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru 15 февраля в 15:31
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Происшествия

Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 08:14
Шоу-бизнес

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
News.ru 06:26
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Здоровье

Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.
РИА Новости 04:59
Биатлон

Норвежский биатлонист Кристиансен: русские и украинцы угрожали мне

Чемпионат 06:11
Общество

Сенатор оценил письмо немецкого писателя о Великой Отечественной войне

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Газета.Ru 05:27
Экономика

В России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известия 15 февраля в 03:52
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму возможного участника украинского нацбатальона

RT на русском 07:20
Кино

В Китае отменили премьеру нового фильма про Бонда из-за коронавируса

На апрель в китайской столице была запланирована премьера нового фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде.
Pravda.Ru 07:44
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Происшествия

Напавший на людей в храме в Москве объяснил свой поступок

Ранивший двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы объяснил нападение на церковь.
RT на русском 06:45
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России 15 февраля в 07:33
Экономика

Marathon Group Винокурова купила долю в «Магните»

Фирма члена совета директоров «Магнита» Александра Винокурова купила около 0,5% акций ритейлера. Сумма сделки составила 2 млрд руб.
Ведомости 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное