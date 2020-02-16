с чего всё началось

В рамках проведения реформы, направленной на борьбу с коррупцией, украинские власти отстранили от работы 710 прокуроров. В их число вошли также шесть сотрудников прокуратуры, которые занимались расследованием дела по крушению малазийского боинга в 2014 году.

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Происшествия Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая Тульские медики госпитализировали двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины, следует из комментария министерства здравоохранения Тульской области.

Авто Новый Kia Sorento представлен официально Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Шоу-бизнес Наоми Кэмпбелл показала фанатам селфи с обнаженной грудью Стоит отметить, что звезда мирового подиума постаралась лишить фото малейшей вульгарности, одну часть груди прикрыв длинными темными волосами, а сосок другой - смайликом в виде звезды.

Происшествия Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.

Общество Слова протоиерея Смирнова о браке просят проверить на экстремизм Юрист Екатерина Гордон обратилась в МВД, ГСУ СК по Москве и прокуратуру с просьбой проверить слова протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданских браках на экстремизм.

Общество Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.

Биатлон Анфиса Резцова предлагала дочери сменить спортивное гражданство Прославленная российская биатлонистка Анфиса Резцова сообщила, что в свое время рассматривала возможность смены спортивного гражданства своей дочери Кристины.

Общество Все петербургские соратники Миллера покинули правление Газпрома Команда, которая пришла в "Газпром" с главой компании Алексеем Миллером в 2001 году из деловой и административной элиты Санкт-Петербурга, полностью отошла от оперативного руководства концерном.

Происшествия Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.