Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

В рамках проведения реформы, направленной на борьбу с коррупцией, украинские власти отстранили от работы 710 прокуроров. В их число вошли также шесть сотрудников прокуратуры, которые занимались расследованием дела по крушению малазийского боинга в 2014 году.
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с чего всё началось
Ранее нидерландская газета NRC Next
 сообщила, что все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, были уволены в ходе реформы.
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