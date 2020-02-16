Политика
Газета.RuУкраинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
В рамках проведения реформы, направленной на борьбу с коррупцией, украинские власти отстранили от работы 710 прокуроров. В их число вошли также шесть сотрудников прокуратуры, которые занимались расследованием дела по крушению малазийского боинга в 2014 году.
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с чего всё началось
Ранее нидерландская газета NRC Next сообщила, что все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, были уволены в ходе реформы.РИА Новости08:10
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