с чего всё началось

В рамках проведения реформы, направленной на борьбу с коррупцией, украинские власти отстранили от работы 710 прокуроров. В их число вошли также шесть сотрудников прокуратуры, которые занимались расследованием дела по крушению малазийского боинга в 2014 году.

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Политика Евросоюз согласовал миссию по контролю над оружейным эмбарго в Ливии Новая комиссия по контролю эмбарго на поставки оружия в Ливию согласована министрами иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза, заявил 17 февраля один из дипломатических представителей.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Футбол «Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ «Барселона» на официальном сайте опровергла информацию о заключении контракта с компанией i3 Ventures для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.

Футбол «Монако» предлагает Мертенсу двухлетний контракт Французский клуб предлагает 32-летнему бельгийцу контракт на два года с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон, сообщает Corriere dello Sport.

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Экономика Акции ТГК-2 показали рост 70% на Мосбирже Акции ТГК-2 резко выросли в ходе торгов на Московской бирже. Пикового значения в 70%, до 0,007725 руб за акцию, рост достигал в 17:20.

Авто В России в январе на 16,5% упало производство легковых автомобилей В январе 2020 года производство легковых автомобилей в России сократилось, по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, на 16,5% до 94,1 тысячи штук, сообщает Росстат.