Политика

Газета.RuГазета.RuУкраине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
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Для ряда жителей Украины с 2021 года ужесточат правила въезда на территорию Европейского союза в соответствии с новыми правилами, сообщает "Обозреватель
".
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