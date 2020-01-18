Политика

Новостной фронтНовостной фронтУкраинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций

Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России. Например новейший Ан-148 полностью производили в Воронеже.
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СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

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СМИ: Украинское авиастроение оказалось под угрозой исчезновения из-за санкций

Life.ruвчера в 13:10

Украинские авиастроители столкнулись с проблемами из-за санкций против РФ

News.ruвчера в 12:50

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РЕН ТВвчера в 13:38

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Киевские СМИ: Украина спилила сук, на котором сидел авиазавод «Антонов»

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Говорит Москва вчера в 22:59
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Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.
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Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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