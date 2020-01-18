Политика
Новостной фронтУкраинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций
Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России. Например новейший Ан-148 полностью производили в Воронеже.
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Производство украинских самолетов оказалось под угрозой из-за запрета на российские комплектующие
Телеканал 360°вчера в 14:01
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Общество
В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег
Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней.
Политика
Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине
В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.
Общество
Тайная видеокамера в спальне как норма
Единоборства
Олейник победил Грина на турнире UFC 246
Самым долгожданным событием турнира UFC 246, проходящего на площадке T-Mobile Arena, станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Политика
Тимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Культура
Хэштег дня: Как испортить фильм с помощью одного слова
Политика
Главного советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты в России
Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму.
Политика
Трамп отверг обвинения по импичменту
Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Происшествия
Челябинец с автоматом гонялся по улице за мужчиной
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 на северо-западе Китая.
Здоровье
В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом
Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Космос
Илон Маск собрался отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом сообщает Business Insider.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Шоу-бизнес
Резко помолодевшую Пугачеву заподозрили в пластике
Народная артистка России, певица Алла Пугачева появилась на дне рождения у своего друга, композитора Игоря Николаева с помолодевшим лицом.
Здоровье
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Политика
Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства
Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.
Здоровье
Полторы тысячи нижегородцев посетили «Поезда здоровья» с начала года
Полторы тысячи нижегородцев получили консультации в «Поездах здоровья» в 2020 году.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
США ожидают от РФ попытки вмешательства в выборы в 2020 году
США ожидает, что Россия может попытаться вмешаться в американские выборы в 2020 году.
Происшествия
Прокуратура назвала причину пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке
Наука
Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Американские ученые засняли, как две бездомные кошки, которые оказались в научно-исследовательском учреждении, где изучают разложение тела, поедали человеческую плоть.
Политика
Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России
Несуществующий вопрос Как заявил РИА Новости и.о. министра культуры Владимир Мединский, Россия ни при каких обстоятельствах не будет обсуждать возвращение произведений искусства.
Хоккей