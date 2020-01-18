Политика
Газета.RuГБР Украины вызывает Порошенко на допросы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
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с чего всё началось
«Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля», — говорится в сообщении на сайте Госбюро.RT на русском05:58
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Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
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У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
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Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
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Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
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Футбол
Платини сравнил ФИФА и CAS с мафией
Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, что ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) ведут свою деятельность, копируя мафию.
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Все, что было не со мной
Шум телевизора, по которому с самого утра крутят «Иронию судьбы» и «Гарри Поттера», вкусные запахи из кухни, уютная пижама с маленькими желтыми звездочками и рыжий кот Барсик, постоянно путающийся под ногами.
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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
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«РБ Лейпциг» обыграл «Унион» и упрочил лидерство в Бундеслиге
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Создатели Cyberpunk 2077 перенесли релиз игры
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Политика