Политика

Газета.RuГазета.RuГБР Украины вызывает Порошенко на допросы

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
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«Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля», — говорится
 в сообщении на сайте Госбюро.
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