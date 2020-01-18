Политика

РБКРБКУкраинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса

Государственное бюро расследований (ГБР) планирует допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко на следующей неделе, говорится в сообщении ГБР. Допросы экс-президента, проходящего по делам в качестве свидетеля, намечены на 21 и 24 января.
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с чего всё началось
«Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля», — говорится
 в сообщении на сайте Госбюро.
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