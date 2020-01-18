с чего всё началось

Государственное бюро расследований (ГБР) планирует допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко на следующей неделе, говорится в сообщении ГБР. Допросы экс-президента, проходящего по делам в качестве свидетеля, намечены на 21 и 24 января.

Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса

Армия и оружие В Минобороны назвали виновных в обострении ситуации в Идлибе Основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ, запрещена в России), в которой не менее 20 тысяч боевиков, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

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Политика РБК: Чуйченко и Голодец покинут правительство Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко и и. о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не войдут в новое правительство, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Политика Эрдоган: отдать Ливию Хафтару было бы исторической ошибкой Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позволить главе Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтару встать во главе Ливии было бы ошибкой исторического масштаба, передает ТАСС.

Футбол Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию» Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых три гола забил Эрлинг Холанд (59-я, 70-я и 79-я минуты), по разу отличились Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61).

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Транспорт Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).