Политика
РБКУкраинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса
Государственное бюро расследований (ГБР) планирует допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко на следующей неделе, говорится в сообщении ГБР. Допросы экс-президента, проходящего по делам в качестве свидетеля, намечены на 21 и 24 января.
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с чего всё началось
«Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля», — говорится в сообщении на сайте Госбюро.RT на русском05:58
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Основную ответственность за обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии несут боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (другое название "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, ХТШ, запрещена в России), в которой не менее 20 тысяч боевиков, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
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Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Встреча, прошедшая в Аугсбурге, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых три гола забил Эрлинг Холанд (59-я, 70-я и 79-я минуты), по разу отличились Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61).
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Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков
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Ранее NEWS.ru писал, что топливные цены на российских АЗС в первую неделю 2020 года показали сдержанный рост.
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Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
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Как указывается в статье, у Киева попросту нет денег на такие разработки.