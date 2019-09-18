Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко. По его словам, такую задачу поставил Владимир Зеленский.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Украина приготовилась к отводу войск в Донбассе

Lenta.ru09:13

В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения

Российская газета07:12

На Украине заявили о подготовке к отводу войск у линии соприкосновения

Известия07:05

Украина начала отвод ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе

Московский Комсомолец07:04

В Киеве заявили о подготовке к отводу войск в Донбассе

Национальная служба новостей05:51

В Киеве заявили о подготовке к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения

РИА Новости05:03

В Киеве заявляют, что начали подготовку к отводу войск по всей линии соприкосновения

ТАСС04:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Salt Mag 03:54
Футбол

Матч Лиги Европы начнется с минуты молчания в память о Риксене

Ранее сообщалось, что матч десятого тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" начнется с минуты молчания.
Газета.Ru 09:59
Происшествия

В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро

В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Политика

Трамп поручил Минфину США ужесточить санкции против Ирана

Американский президент Дональд Трамп распорядился существенно расширить санкции, действующие в отношении Ирана.
Наша версия 10:07
Политика

Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины

Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Политика

США не нашли в Донбассе и Крыму желающих быть частью России

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на «оккупированных территориях» Донбасса, в Крыму и Грузии нет людей, которые желают стать частью России.
Lenta.ru 10:27
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Общество

Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде

Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил ТАСС, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Общество

В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем

Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.
Ugpressa.ru 16 сентября в 03:58
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Происшествия

Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова

"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Армия и оружие

В России создали ракету с недостижимой дальностью действия

В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Происшествия

В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек

Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Политика

Юрист прокомментировал претензии Эстонии о «советской оккупации»

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".
РИА Новости 11:53
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Политика

Киев определился с условиями нового транзитного контракта с Россией

Украина готова предложить России новый транзитный контракт на 10 лет, заявил на брифинге украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
Ruposters.ru 10:48
Происшествия

В Индии у мужчины на голове вырос десятисантиметровый рог

Piter.tv 01:47
Единоборства

Хабиба призвали поменять отношение к животным после борьбы с медведем

"PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают", — заявила руководитель британского подразделения PETA (англ. — Организация людей за этическое отношение к животным) Элиза Аллен.
Нева Спорт 06:59
Общество

Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье

Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Политика

Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности.
BFM.ru 11:55
Происшествия

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Общество

Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости 02:29
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Российская газета 04:39
Хоккей

«Трактор» в овертайме победил «Сибирь»

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме одержал волевую победу над «Сибирью» — 2:1. Счет в середине первого периода открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов.
Спорт-Экспресс 11:00
Происшествия

На серой ветке московского метро восстановили движение поездов

Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.
РИА Новости 11:21
Политика

Глава администрации Ялты подал в отставку

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов подал в отставку в связи с запланированным проведением новых конкурсов на должности глав администраций.
Российская газета 10:19
Армия и оружие

Истребители пяти стран сопроводили Ту-160 России над Балтийским морем

Rambler News Service вчера в 13:44
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное