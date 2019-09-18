Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко. По его словам, такую задачу поставил Владимир Зеленский.

Футбол Матч Лиги Европы начнется с минуты молчания в память о Риксене Ранее сообщалось, что матч десятого тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином" начнется с минуты молчания.

Происшествия В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.

Политика Трамп поручил Минфину США ужесточить санкции против Ирана Американский президент Дональд Трамп распорядился существенно расширить санкции, действующие в отношении Ирана.

Политика Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.

Политика США не нашли в Донбассе и Крыму желающих быть частью России Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на «оккупированных территориях» Донбасса, в Крыму и Грузии нет людей, которые желают стать частью России.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.

Политика Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера «Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.

Общество Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил ТАСС, что примет участие в защите Устинова.

Общество В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Происшествия Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова "В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.

Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".

Политика Юрист прокомментировал претензии Эстонии о «советской оккупации» Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Политика Киев определился с условиями нового транзитного контракта с Россией Украина готова предложить России новый транзитный контракт на 10 лет, заявил на брифинге украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

Единоборства Хабиба призвали поменять отношение к животным после борьбы с медведем "PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают", — заявила руководитель британского подразделения PETA (англ. — Организация людей за этическое отношение к животным) Элиза Аллен.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Политика Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности.

Происшествия Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.

Хоккей «Трактор» в овертайме победил «Сибирь» «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме одержал волевую победу над «Сибирью» — 2:1. Счет в середине первого периода открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов.

Происшествия На серой ветке московского метро восстановили движение поездов Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.