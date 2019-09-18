Армия и оружие
Газета.RuУкраинское командование готовит отвод войск в Донбассе
Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко. По его словам, такую задачу поставил Владимир Зеленский.
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Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей
Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 12:36
Теннис
Шарапова заявила, что считает США своим домом
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает США своим домом.
RT на русском 08:51
Происшествия
Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
RT на русском 08:56
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Политика
Пенс: войска США приведены в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 03:55
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Политика
Кремль прокомментировал данные об угрозе срыва нормандского саммита
Представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:37
Политика
Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Шоу-бизнес
Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая стала женой режиссера Федора Бондарчука, показала подписчикам в Instagram свое свадебное платье.
РИА Новости 07:55
Общество
Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента
Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Армия и оружие
Заявлено, что РФ якобы «разрешила» Сирии применять С-300 по израильским самолётам
Отдельные ресурсы, включая Al-Masdar News, утверждают, что Россия якобы «зажгла зелёный свет» для сирийцев на использование С-300 в случае нарушения воздушных границ САР летательными аппаратами израильских военно-воздушных сил.
Военное обозрение 09:57
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru вчера в 04:06
Общество
РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста
Руководство РПЦ поручило правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора изучить дела задержанных на акциях протеста в Москве и проверить, не нарушались ли их права в судах, говорится в комментарии Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Интерфакс 07:41
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Экономика
Магазины «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» объединились
Торговые сети «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» завершили сделку по слиянию.
Известия 06:20
Политика
Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.
РИА Новости 09:30
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Здоровье
Онищенко оценил вероятность скачка смертности в России от рака
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.
РИА Новости 08:55
Политика
Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы
Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».
РБК 09:40
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Общество
Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Политика
Минюст США подал в суд на Сноудена за его книгу
Министерство юстиции США подало иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги.
МИР 24 06:32
Политика
Путин согласился обсудить совершенствование избирательной системы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложит собрать лидеров фракций и обсудить "ремонт выборной системы".
Московский Комсомолец вчера в 15:30
Происшествия
В Киеве мужчина на метромосту пригрозил его взорвать
В Киеве неизвестный мужчина с «якобы похожими на оружие средствами» пригрозил взорвать метромост.
РБК 10:31