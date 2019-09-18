Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко. По его словам, такую задачу поставил Владимир Зеленский.
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Украина приготовилась к отводу войск в Донбассе

Lenta.ru09:13

В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения

Российская газета07:12

В Киеве заявляют, что начали подготовку к отводу войск по всей линии соприкосновения

ТАСС04:29

Украина начала отвод ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе

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В Киеве заявили о подготовке к отводу войск в Донбассе

Национальная служба новостей05:51

В Киеве заявили о подготовке к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения

РИА Новости05:03

На Украине заявили о подготовке к отводу войск у линии соприкосновения

Известия07:05
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:39, Вашингтон
Происшествия

Суд изъял имущество бывшего главы Калининского района на 9 млрд рублей

Ранее прокуроры обнаружили у экс-главы Клинского района имущество на 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 12:36
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Шарапова заявила, что считает США своим домом

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает США своим домом.
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Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР

ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
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Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца

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РИА Новости 10:24
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Пенс: войска США приведены в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
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Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Политика

Кремль прокомментировал данные об угрозе срыва нормандского саммита

Представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:37
Армия и оружие

Ядерную войну России и США показали в ролике

Lenta.ru 08:30
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Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
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Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану

Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
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Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Газета.Ru 08:01
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева, которая стала женой режиссера Федора Бондарчука, показала подписчикам в Instagram свое свадебное платье.
РИА Новости 07:55
Общество

Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента

Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.
RT на русском 05:56
Армия и оружие

Заявлено, что РФ якобы «разрешила» Сирии применять С-300 по израильским самолётам

Отдельные ресурсы, включая Al-Masdar News, утверждают, что Россия якобы «зажгла зелёный свет» для сирийцев на использование С-300 в случае нарушения воздушных границ САР летательными аппаратами израильских военно-воздушных сил.
Военное обозрение 09:57
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

News.ru вчера в 04:06
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

ТАСС 06:44
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РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста

Руководство РПЦ поручило правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора изучить дела задержанных на акциях протеста в Москве и проверить, не нарушались ли их права в судах, говорится в комментарии Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Интерфакс 07:41
Происшествия

Полковник ФСБ-миллиардер начал сотрудничать со следствием

Lenta.ru 06:27
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Экономика

Магазины «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» объединились

Торговые сети «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» завершили сделку по слиянию.
Известия 06:20
Политика

Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.
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Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
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Онищенко оценил вероятность скачка смертности в России от рака

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.
РИА Новости 08:55
Политика

Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».
РБК 09:40
Футбол

«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Общество

Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
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Политика

Минюст США подал в суд на Сноудена за его книгу

Министерство юстиции США подало иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги.
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Путин согласился обсудить совершенствование избирательной системы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложит собрать лидеров фракций и обсудить "ремонт выборной системы".
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В Киеве мужчина на метромосту пригрозил его взорвать

В Киеве неизвестный мужчина с «якобы похожими на оружие средствами» пригрозил взорвать метромост.
РБК 10:31
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