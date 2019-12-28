Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом", следует из распоряжения, опубликованного на сайте украинского правительства. Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом

Взгляд.ру10:52

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости28 декабря в 08:31

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Известия28 декабря в 08:53

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РБК28 декабря в 08:44

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RT на русском28 декабря в 09:33

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС28 декабря в 08:56

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс28 декабря в 08:27
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