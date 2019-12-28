Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПравительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Как сообщают местные СМИ, кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к «Газпрому» на сумму 7,4 миллиарда долларов.
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Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс28 декабря в 08:27

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

ТАСС28 декабря в 08:56

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК28 декабря в 08:44

Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском28 декабря в 09:33

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

РИА Новости28 декабря в 08:31

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с Газпромом

Взгляд.ру10:52

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Lenta.ru28 декабря в 08:23
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Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония

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Происшествия

В Барселоне при взрыве в церкви пострадали 14 человек

В результате взрыва пострадали 14 человек. Они госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.
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Происшествия

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В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

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Realme X50 окажется полным аналогом Redmi K30 5G

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Происшествия

КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

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Двух украинцев задержали в Крыму при попытке пересечь границу

При попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска на территории Крыма задержали двух украинцев.
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В Турции разработали собственный автомобиль

Реджеп Тайип Эрдоган лично презентовал журналистам прототип первого автомобиля, разработанного в Турции.
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Компания назвала предварительную причину авиакатастрофы под Алма-Атой

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Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР

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В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
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Роскачество рассказало об опасных консервах

Ранее эксперты Роскачества дали совет, как выбрать натуральный майонез и отличить его от майонезного соуса.
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На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
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