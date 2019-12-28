Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом", следует из распоряжения, опубликованного на сайте украинского правительства. Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Гаджеты Назван самый покупаемый в России смартфон Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.

Происшествия 2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.

Космос Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.

Экономика Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.

Общество Физическую активность связали с пониженным риском развития рака Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.

Общество В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.

Политика Пушков: слова Путина задели поляков за живое Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.

Авто В продаже появился китайский аналог Mercedes-Benz GL Новый полноразмерный внедорожник Beijing BJ90 от концерна BAIC, который является практически полным аналогом Mercedes-Benz GL образца 2011 года, наконец-то поступил в свободную продажу.

Армия и оружие Япония намерена модернизировать систему ПРО Министерство обороны Японии с 2020 года начнёт разработку новой системы ПРО, с возможностью перехвата баллистических ракет со сложной траекторией полёта типа российских «Искандеров», для чего планируется глубокая модернизация стоящих на вооружении ракет класса «земля-воздух», сообщает 29 декабря газета Sankei.