Политика
РИА НовостиУкраинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом", следует из распоряжения, опубликованного на сайте украинского правительства. Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.
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Происшествия
С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Гаджеты
Назван самый покупаемый в России смартфон
Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
Происшествия
2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Культура
Георгий Колдун стал вторым в шоу X-Фактор в Украине
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Космос
Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу
Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
Политика
Мадуро назвал президента Колумбии Дуке врагом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента Колумбии Ивана Дуке национальным врагом, сообщат El Nacional.
Футбол
Бернли — Манчестер Юнайтед 0:2
Космос
Возле звезды солнечного типа открыты две экзопланеты
Космический телескоп TESS обнаружил две экзопланеты возле звезды, по характеристикам близкой нашему Солнцу.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Общество
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
Экономика
Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
Авто
Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин
Бывший ведущий программы Top Gear Джеймс Мэй противопоставил японские автомобили Toyota и российские LADA и «ЗИЛы».
Наука
У эмбрионов человека обнаружили признаки старения
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Политика
МИД России объяснил, чем будет заниматься новый департамент
В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент, указ о создании которого подписал российский президент Владимир Путин.
Общество
В канадском ресторане отказались принимать принца Гарри и Меган Маркл
Хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл, сообщает ФАН со ссылкой на Vancouver Sun.
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Политика
Пушков: слова Путина задели поляков за живое
Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.
Культура
Николай Сличенко отмечает 85-летие
Авто
В продаже появился китайский аналог Mercedes-Benz GL
Новый полноразмерный внедорожник Beijing BJ90 от концерна BAIC, который является практически полным аналогом Mercedes-Benz GL образца 2011 года, наконец-то поступил в свободную продажу.
Футбол
Ибрагимович согласился вернуться в «Милан»
Космос
Космические итоги уходящего года дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной
Ученые подвели космические итоги уходящего года. Они дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной.
Единоборства
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой в Москве
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым.
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева снялась с чемпионата России
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с национального первенства, которое проходит в Красноярске.
Армия и оружие
Япония намерена модернизировать систему ПРО
Министерство обороны Японии с 2020 года начнёт разработку новой системы ПРО, с возможностью перехвата баллистических ракет со сложной траекторией полёта типа российских «Искандеров», для чего планируется глубокая модернизация стоящих на вооружении ракет класса «земля-воздух», сообщает 29 декабря газета Sankei.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.