Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом", следует из распоряжения, опубликованного на сайте украинского правительства. Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

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Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБК08:44

Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

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Эксперт оценил одобрение Украиной мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском09:33

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

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Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Интерфакс08:27

Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

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В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.
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Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
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В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент, указ о создании которого подписал российский президент Владимир Путин.
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Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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В продаже появился китайский аналог Mercedes-Benz GL

Новый полноразмерный внедорожник Beijing BJ90 от концерна BAIC, который является практически полным аналогом Mercedes-Benz GL образца 2011 года, наконец-то поступил в свободную продажу.
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Ученые подвели космические итоги уходящего года. Они дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной.
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Министерство обороны Японии с 2020 года начнёт разработку новой системы ПРО, с возможностью перехвата баллистических ракет со сложной траекторией полёта типа российских «Искандеров», для чего планируется глубокая модернизация стоящих на вооружении ракет класса «земля-воздух», сообщает 29 декабря газета Sankei.
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Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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