с чего всё началось

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом", следует из распоряжения, опубликованного на сайте украинского правительства. Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.

Экономика В России посчитали число бедных Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.

Единоборства Фёдор Емельяненко победил Куинтона Джексона Победа белгородского бойца была зафиксирована в первом раунде. Следующий поединок спортсмена запланирован на лето 2020 года.

Общество Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.

Политика В партии Порошенко назвали обмен пленными выполнением прихотей Кремля В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвали произошедший обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса «выполнением недопустимых прихотей Кремля».

Политика РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях Принятый в Черногории закон о свободе вероисповеданий грозит массовым нарушением прав верующих и изъятием храмов у канонической Церкви, как это уже происходило ранее на Украине, говорится в патриаршем и синодальном послании, которое публикует в понедельник сайт Московского патриархата.

Происшествия Суд арестовал второго обвиняемого в планировании теракта в Петербурге Дзержинский районный суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Никиту Семёнова, обвиняемого в планировании теракта в северной столице, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник.

Общество Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Наука ВИЧ эволюционирует и становится более заразным ВИЧ эволюционирует и становится опаснее и все более заразным, установили американские ученые-биологи, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Nature Communications.

Политика Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.