Политика
РИА НовостиУкраинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом", следует из распоряжения, опубликованного на сайте украинского правительства. Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.
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Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Единоборства
Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа
25-летний экс-чемпион мира в первом легком весе Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом в двенадцатом раунде над 38-летним экс-чемпионом мира в полулегком весе Юриоркисом Гамбоа.
Происшествия
На военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел
По меньшей мере девять человек погибли и не менее 30 получили ранения в результате ракетного обстрела на военном параде в йеменской провинции Ад-Далиа.
Спорт
Лыжница Непряева взяла бронзу в спринте на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева показала третий результат в спринте свободным стилем в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Армия и оружие
На видео засняли зачистку улиц Триполи при помощи российских «Крокодилов»
На опубликованной видеозаписи демонстрируется как многоцелевой вертолет пролетает над улицами ливийской столицы в поисках боевиков, для их уничтожения.
Общество
Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище
Народную артистку России Галину Волчек похоронили в воскресенье на Новодевичьем кладбище.
Биатлон
Ульяна Кайшева прошла отбор на январские этапы Кубка IBU
Ранее право выступать на январских этапах Кубка IBU получили Екатерина Глазырина и Анастасия Поршнева (по результатам на первых трех этапах Кубка IBU сезона-2019/20), а также Анна Никулина, которая прошла отбор через Кубок России.
Происшествия
Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды
Здоровье
Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни
Специалистом определена и названа самая эффективная прерывистая диета для качественного здорового образа жизни и ее максимального продления.
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток
С 28 декабря "Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе компании.
Наука
У эмбрионов человека обнаружили признаки старения
Единоборства
Емельяненко прокомментировал свою победу над Джексоном
Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал свою победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.
Общество
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Происшествия
Рома Жуков устроил пьяный дебош в аэропорту
Происшествия
В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей
В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Политика
Путин рассказал, как строили Крымский мост
Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Политика
Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту
Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.
Авто
Бракованные подушки безопасности найдены у 1,5 млн авто в РФ
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
Происшествия
Полицейские в Пензе проверят, раздавал ли Дед Мороз снюсы детям
Пензенские полицейские проверяют сообщения о раздаче Дедом Морозом снюсов детям.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.