Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинское правительство одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом", следует из распоряжения, опубликованного на сайте украинского правительства. Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.
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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»

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Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»

РБКвчера в 08:44
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