Происшествия

Газета.RuГазета.RuУкраинского актера избили в Польше

Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал. Об этом актер написал в своем фейсбуке.
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Украинского участника Евромайдана избил работодатель в Польше

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Сборная России проиграла США на Кубке мира

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Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Сирийская армия начала наступление на курдские территории

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Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уволила свою помощницу без объяснения причин.
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Курс доллара продолжает падение и на следующей неделе ситуация не изменится. Об этом рассказал аналитик QBF Гусейн Абдуллаев.
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Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
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Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла

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В Екатеринбурге грядут заморозки, снег и ветер

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В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.
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Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
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