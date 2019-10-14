Происшествия
Газета.RuУкраинского актера избили в Польше
Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал. Об этом актер написал в своем фейсбуке.
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В польской пиццерии избили работавшего там украинского актера с 20-летним стажем
Lenta.ruвчера в 23:31
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