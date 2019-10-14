Происшествия
Газета.RuУкраинского актера избили в Польше
Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал. Об этом актер написал в своем фейсбуке.
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с чего всё началось
Украинский актер Юрий Марк, участвовавший в евромайдане 2014 года в Киеве, сообщил своим подписчикам в Facebook, что пострадал от побоев, которые ему нанес его польский работодатель.Московский Комсомолецвчера в 18:39
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Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла ухудшение состояния актрисы
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла заголовки в СМИ по поводу ухудшения состояния актрисы. Об этом они сообщили в Instagram.
Мойка78 11 октября в 22:38
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Футбол
«Эрцгебирге» объявил об уходе тренера вратарей Урванчки в «Спартак»
Тренер вратарей немецкого футбольного клуба "Эрцгебирге" Макс Урванчки переходит на работу в московский "Спартак".
РИА Новости 05:59
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ
Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
ТАСС 01:52
Армия и оружие
Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии
Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
РИА Новости 00:06
Происшествия
В Красноярске сын экс-судьи с другом избили до смерти мужчину
7 канал Красноярск 04:46
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Здоровье
Глава Роспотребнадзора объяснила, как не заболеть осенью
Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации россиянам, как избежать осенних заболеваний.
RT на русском 06:00
Происшествия
Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП
По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:05
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Финансы
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Рост российской экономики в 2019 году стагнирует вслед за глобальным трендом — самый позитивный прогноз по росту ВВП по итогам года предполагает всего 1,3 процента, в то время как в 2018-м экономика выросла на 2,3 процента.
Lenta.ru вчера в 17:04
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Здоровье
В России выросла смертность от отравления алкоголем
Всего за 10 месяцев текущего года от отравления алкоголем умерло 6000 человек, что на 14% большем, чем за прошлый год.
Pravda.Ru 04:27
Футбол
Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Политика
Украина сообщила о невозможности развести войска в Донбассе
Представитель Украины по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников рассказал, что разведение войск в Золотовом и Петровском в Донбассе возможно лишь после семи дней прекращения режима огня.
ФедералПресс 05:48
Энергетика
Европе некуда девать газ: «Газпром» притормозил, а СПГ из США увозят в Азию
Последние отказываются получать новые партии сжиженного газа и трейдеры, если есть возможность, перенаправляют газовозы в Азию.
Евразия Daily 05:34
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости вчера в 08:55
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05
Армия и оружие
Как это случилось и кто виноват: катастрофа на космодроме Плесецк
Случилось это 18 марта 1980 года, когда вся страна готовилась к Московской олимпиаде.
Популярная механика 11 октября в 07:19