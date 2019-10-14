Происшествия

Газета.RuГазета.RuУкраинского актера избили в Польше

Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал. Об этом актер написал в своем фейсбуке.
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с чего всё началось
Украинский актер Юрий Марк, участвовавший в евромайдане 2014 года в Киеве, сообщил
 своим подписчикам в Facebook, что пострадал от побоев, которые ему нанес его польский работодатель.
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Футбол

«Эрцгебирге» объявил об уходе тренера вратарей Урванчки в «Спартак»

Тренер вратарей немецкого футбольного клуба "Эрцгебирге" Макс Урванчки переходит на работу в московский "Спартак".
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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

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Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
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Общество

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В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
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Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
ТАСС 01:52
Армия и оружие

Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии

Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
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Армия и оружие

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Глава Роспотребнадзора объяснила, как не заболеть осенью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации россиянам, как избежать осенних заболеваний.
RT на русском 06:00
Происшествия

Погиб Николай Булакин: мэр Абакана разбился в ДТП

По предварительной информации, мэр Абакана Николай Генрихович Булакин попал в аварию в районе поселка Топольки Минусинского района.
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Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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Рост российской экономики в 2019 году стагнирует вслед за глобальным трендом — самый позитивный прогноз по росту ВВП по итогам года предполагает всего 1,3 процента, в то время как в 2018-м экономика выросла на 2,3 процента.
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Всего за 10 месяцев текущего года от отравления алкоголем умерло 6000 человек, что на 14% большем, чем за прошлый год.
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Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
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Представитель Украины по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников рассказал, что разведение войск в Золотовом и Петровском в Донбассе возможно лишь после семи дней прекращения режима огня.
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Европе некуда девать газ: «Газпром» притормозил, а СПГ из США увозят в Азию

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Общество

В России отключили аналоговое телевещание

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Армия и оружие

Как это случилось и кто виноват: катастрофа на космодроме Плесецк

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