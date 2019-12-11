Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента. Медики подозревают у него сотрясение мозга.
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с чего всё началось
Заместитель главы фракции «Слуга народа» в парламенте Евгения Кравчук сообщила в Facebook
, что Богданец «с подозрением на сотрясение мозга в больнице».
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