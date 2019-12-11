Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента. Медики подозревают у него сотрясение мозга.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

Газета.Ru12:06

Депутат Рады от «Слуги народа» попал в больницу после драки с националистами

ТАСС09:27

Массовая драка в Раде попала на видео

РИА Новости11:11

Депутаты устроили драку в Раде из-за закона о рынке земли

RT на русском08:31

Депутат от партии Зеленского госпитализирован после драки в Раде

Интерфакс07:14

Депутата от партии Зеленского госпитализировали после драки в Раде

Lenta.ru08:06

Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

Известия07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Футбол

«Краснодар» завершит групповой этап Лиги Европы матчем с «Хетафе»

Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 12 декабря, завершит выступления на групповом этапе Лиги Европы матчем против испанского «Хетафе».
Нева Спорт 17:07
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 20:30
Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
ТАСС 16:25
Гаджеты

Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30

Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Актуальные Новости вчера в 05:06
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия 14:31
Здоровье

Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток

Evo-rus.com 13:59
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

BFM.ru вчера в 08:10
Общество

Прощание с Лужковым пройдет в Москве

Интерфакс 20:21
Кино

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
Экономика

Хакасия приняла «неудовлетворительный» бюджет на 2020 год

Депутаты заксобрания Хакасии во втором чтении приняли республиканский бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы.
REGNUM 03:39
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло восьми

В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии число погибших возросло до восьми.
Известия 14:50
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Политика

«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией

Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
РБК 19:33
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Происшествия

На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
REGNUM 16:08
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Авто

Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию

Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Новые автомобили вчера в 02:45
Политика

США одобрили выделение $1 млрд на энергобезопасность Европы

Комитет по иностранным делам сената Конгресса США утвердил проект, с помощью которого будет выделен $1 млрд на энергобезопасность Европы.
News.ru 14:58
Политика

Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
РБК 21:04
Авто

Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку

Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
АвтоВести вчера в 09:16
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa 11:44
Авто

Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid

Компания Skoda представила лифтбек Rapid нового поколения, объявив при этом его начальную цену.
РИА Новости 22:05
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Технологии

«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию

Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
ГЛАС.RU 04:08
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com 09 декабря в 23:17
Армия и оружие

Фейками о ЧВК «Вагнера» Эрдоган прикрывает интересы к нефти Ливии

Именно поэтому Эрдоган решил использовать фейки западных СМИ о ЧВК «Вагнера» в Ливии, объясняет аналитик.
Политическая Экспертиза вчера в 16:15
Общество

Медики рассказали о причине смерти Лужкова

Причиной смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова стали проблемы с сердцем.
Российская газета 15:38
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное