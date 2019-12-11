Политика
Газета.RuУкраинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента. Медики подозревают у него сотрясение мозга.
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Происшествия
Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда
Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Здоровье
Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине
Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
Политика
Пентагон заявил об увеличении военного присутствия России в Сирии
Россия увеличила свое присутствие в Сирии, рассказал на слушаниях в Комитете палаты представителей по вооруженным силам конгресса США глава Пентагона Марк Эспер.
Футбол
Динамо (Загреб) — Манчестер Сити 1:4
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Происшествия
Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении
Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Политика
Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину
Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Политика
Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ
Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
Общество
Минтруд напомнил госслужащим о запрете дарить и принимать подарки
Минтруд в преддверии новогодних праздников направил в госорганы письма с напоминанием о том, что госслужащим запрещено дарить и принимать подарки.
Гаджеты
Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30
Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Общество
Праздничный стол на Новый год перестал быть главной статьей расходов
Почему в этом году запланированный праздничный бюджет вырос, как эти расходы соотносятся с аналогичными тратами в других странах, что россияне хотят получить в подарок и что им дарят на самом деле, а также что говорят ретейлеры о предпраздничной активности покупателей — читайте в «РБК Pro».
Кино
В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем
Как понятно из трейлера, папа римский Пий XIII (Джуд Лоу) находится в коме, поэтому выбран новый глава церкви Иоанн Павел III (Джон Малкович).
Кино
Иван Янковский оправдал сцену с Кристиной Асмус
Актер Иван Янковский, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Текст», прокомментировал свою работу в картине и оправдал сцену с Кристиной Асмус, из-за которой на актрису обрушилась критика.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Экономика
Коллекторы рассказали, какие долги чаще выбивают у россиян
Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, с какими долгами граждан России чаще всего приходится работать коллекторам.
Политика
«Ужасный символизм»: встреча Лаврова с Трампом потрясла Америку
Местные СМИ отказались публиковать снимки со встречи российского министра с президентом США в Белом доме, потому что их сделал личный фотограф Лаврова Александр Щербак, а американские журналисты остались за дверью.
Политика
Жириновский объяснил Путину идею сделать 31 декабря выходным
Позднее о решении сделать 31 декабря выходным днем сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Политика
Путин опасается повторения Сребреницы на Донбассе
Президент России Владимир Путин отметил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса, установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан республик.