Появилось видео драки между депутатом от партии "Слуга народа" Андреем Богданцом и националистами из объединения "Свобода" в здании Верховной рады. Ролик опубликовал телеканал "112 Украина". На кадрах видно, как в коридоре парламента группа мужчин наносит удары представителю "Слуги народа".

Массовая драка в Раде попала на видео

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