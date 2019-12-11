Политика
РИА НовостиМассовая драка в Раде попала на видео
Появилось видео драки между депутатом от партии "Слуга народа" Андреем Богданцом и националистами из объединения "Свобода" в здании Верховной рады. Ролик опубликовал телеканал "112 Украина". На кадрах видно, как в коридоре парламента группа мужчин наносит удары представителю "Слуги народа".
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Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Политика
Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год
Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Политика
Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
Экономика
Медведев поддержал снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Кино
Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
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Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Общество
Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии
Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Общество
Суд в Рязани признал пятерых ученых из США виновными в нарушении визового режима
Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации университета Буффало (США), проводивших встречу со студентами в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета.
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400.
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28
Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»
Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
По итогам прошедшего 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) стороны приняли коммюнике, в котором говорится, что минские соглашения остаются основой работы по урегулированию конфликта на Донбассе.
Наука
Физики экспериментально подтвердили вязкое течение электронов в графене
Ученые экспериментально подтвердили теорию жидкоподобного характера движения электронов в графене.
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Происшествия
В районе завода СПГ автомобили скатились по скользкой трассе друг на друга
Автомобили буквально скатились друг на друга, проезжая поворот близ завода СПГ.
Экономика
Медведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке.
Финансы
«Траст» подал иски о банкротстве и взыскании залогов к «дочкам» Ruspetro
Банк непрофильных активов «Траст» подал иски к компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные суда.
Политика
Кнессет одобрил самороспуск и выборы 2 марта в первом чтении
Кнессет (парламент Израиля) одобрил в первом чтении законопроект о роспуске парламента и проведении 2 марта 2020 года новых выборов.
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в Раду
Проект поправок к закону об особом статусе Донбасса внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины.