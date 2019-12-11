Политика

РИА НовостиРИА НовостиМассовая драка в Раде попала на видео

Появилось видео драки между депутатом от партии "Слуга народа" Андреем Богданцом и националистами из объединения "Свобода" в здании Верховной рады. Ролик опубликовал телеканал "112 Украина". На кадрах видно, как в коридоре парламента группа мужчин наносит удары представителю "Слуги народа".
Читать в источнике
Комментировать56

Подробнее о событии

Депутаты устроили драку в Раде из-за закона о рынке земли

RT на русском08:31

Депутата от партии Зеленского госпитализировали после драки в Раде

Взгляд.ру10:59

Депутат Рады от «Слуги народа» попал в больницу после драки с националистами

ТАСС09:27

Массовая драка в Раде попала на видео

РИА Новости11:11

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

Газета.Ru12:06

Депутата от партии Зеленского госпитализировали после драки в Раде

Lenta.ru08:06

Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

Известия07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Политика

Палата представителей одобрила оборонный бюджет США на 2020 год

Ранее конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд. Стоит отметить, что в 2019 году оборонных бюджет США составил $716 млрд.
Газета.Ru 18:53
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings 17:07
Политика

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
РИА Новости 08:32
Экономика

Медведев поддержал снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов.
Газета.Ru 11:10
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
ГЛАС.RU 08:45
Кино

Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»

Ореанда-Новости 08:00
Общество

Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе

Взгляд.ру вчера в 04:28
Кино

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
Общество

Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии

Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.
РБК 10:22
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Общество

Суд в Рязани признал пятерых ученых из США виновными в нарушении визового режима

Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации университета Буффало (США), проводивших встречу со студентами в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета.
ТАСС 16:20
Армия и оружие

МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции

Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400.
Российская газета 03:32
Происшествия

В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28

Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
REGNUM 15:59
Шоу-бизнес

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Ведомости 09 декабря в 18:54
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru 17:13
Общество

Прощание с Юрием Лужковым пройдет в храме Христа Спасителя

ТАСС 17:08
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
News.ru вчера в 07:06
Политика

Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

По итогам прошедшего 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) стороны приняли коммюнике, в котором говорится, что минские соглашения остаются основой работы по урегулированию конфликта на Донбассе.
РБК 15:11
Наука

Физики экспериментально подтвердили вязкое течение электронов в графене

Ученые экспериментально подтвердили теорию жидкоподобного характера движения электронов в графене.
N+1 11:00
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец 01:56
Происшествия

В районе завода СПГ автомобили скатились по скользкой трассе друг на друга

Автомобили буквально скатились друг на друга, проезжая поворот близ завода СПГ.
Сахалин.Инфо 18:47
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

Известия 07:25
Экономика

Медведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке.
РБК 09 декабря в 08:38
Финансы

«Траст» подал иски о банкротстве и взыскании залогов к «дочкам» Ruspetro

Банк непрофильных активов «Траст» подал иски к компаниям «Инга» и «Транс-Ойл» группы Ruspetro, задолжавшей ему $370 млн, сообщает РБК со ссылкой на данные суда.
Коммерсантъ 18:41
Политика

Кнессет одобрил самороспуск и выборы 2 марта в первом чтении

Кнессет (парламент Израиля) одобрил в первом чтении законопроект о роспуске парламента и проведении 2 марта 2020 года новых выборов.
Коммерсантъ 17:33
Технологии

«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию

Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
ГЛАС.RU 04:08
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в Раду

Проект поправок к закону об особом статусе Донбасса внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины.
Телеканал 360° вчера в 21:51
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное