В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента. Медики подозревают у него сотрясение мозга.

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

Музыка Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.

Происшествия Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.

Футбол Анчелотти уволен с поста главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти покинул пост наставника "Наполи", о чем клуб объявил после победы в заключительном туре группового этапа над бельгийским "Генком" (4:0), благодаря чему итальянская команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов.

Футбол Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.

Политика Законопроект об особом статусе Донбасса был внесен в Раду Инициатива с поправками к закону об особом статусе Донбасса была зарегистрирована депутатом украинской Рады Александром Корниенко и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.