Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента. Медики подозревают у него сотрясение мозга.
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Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

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Депутата от партии Зеленского госпитализировали после драки в Раде

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