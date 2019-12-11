Политика
Газета.RuУкраинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента. Медики подозревают у него сотрясение мозга.
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Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Политика
Кремль не считает урегулированным газовый спор с Украиной
Кремль не считает газовый спор Украины и России урегулированным.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Музыка
Андрей Разин раскритиковал директора Юрия Шатунова и Андрея Малахова
Продюсер «Ласкового мая» пытается выйти на связь с бывшим подопечным, но все попытки завершаются неудачно из-за действий директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, который, по мнению, Разина, всячески настраивает музыканта против него.
Политика
На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Футбол
Анчелотти уволен с поста главного тренера «Наполи»
Карло Анчелотти покинул пост наставника "Наполи", о чем клуб объявил после победы в заключительном туре группового этапа над бельгийским "Генком" (4:0), благодаря чему итальянская команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов.
Происшествия
Минобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани
Минобороны России подтвердило крушение вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, оба летчика погибли.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Политика
Законопроект об особом статусе Донбасса был внесен в Раду
Инициатива с поправками к закону об особом статусе Донбасса была зарегистрирована депутатом украинской Рады Александром Корниенко и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.
Общество
Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Авто
Mercedes-Benz официально представил новый GLA
Компания Mercedes-Benz представила компактный паркетник GLA нового поколения.
Кино
«Матрица 4» выйдет одновременном с «Джоном Уиком 4» в мае 2021 года
Warner Bros. объявила дату премьеры четвёртой «Матрицы» — она выйдет 21 мая 2021 года, одновременно с четвёртым «Джоном Уиком».
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
Политика
Путин указал на попытки искажения исторических фактов о Второй мировой
Владимир Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды о Второй мировой войне в Европе.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми
Полиция Новой Зеландии сообщила, что число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек.
Политика
Небензя призвал СБ ООН принять политическую резолюцию по КНДР
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Совбез принять политическую резолюцию по ситуации на Корейском полуострове.
Армия и оружие
В Нигере погибли более 60 человек
По данным новостного сайта Malijet, в результате атаки на лагерь погибли 70 военнослужащих, без вести пропали 30.
Экономика
Медведев подписал программу льготной ипотеки для дальневосточников
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Общество
Эстония и Финляндия открыли газопровод Balticconnector
В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector, сообщает ERR.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.