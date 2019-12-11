Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента. Медики подозревают у него сотрясение мозга.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

Газета.Ru12:06

Депутат Рады от «Слуги народа» попал в больницу после драки с националистами

ТАСС09:27

Депутата от партии Зеленского госпитализировали после драки в Раде

Lenta.ru08:06

Депутаты устроили драку в Раде из-за закона о рынке земли

RT на русском08:31

Депутат от партии Зеленского госпитализирован после драки в Раде

Интерфакс07:14

Массовая драка в Раде попала на видео

РИА Новости11:11

Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

Известия07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Политика

«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией

Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
РБК 19:33
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 20:30
Политика

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

"Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблем продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", – заявил представитель Кремля.
Москва 24 вчера в 08:31
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30 с 5G и 4G

Astera 00:52
Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости 07:16
Общество

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины перед РФ

В середине 2020 года может быть вынесено решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ.
РЕН ТВ вчера в 14:16
Политика

В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
Газета.Ru 09:40
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
Известия 16:10
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия 17:58
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Tvoe-avto.com 00:46
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews 10:09
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Авто

Продажи Skoda Karoq в России начнутся в первом квартале 2020 года

Компания Skoda начнет продажу кроссовера Karoq в России в первом квартале 2020 года, сообщает чешский автопроизводитель.
Коммерсантъ 09:28
Здоровье

Валерий Радаев обеспокоен 100-тысячными зарплатами уборщиц

Губернатор призвал работников здравоохранения "внутренне перестроиться" на решение проблем и усилить дисциплину.
Взгляд-инфо 03:35
Происшествия

В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки

В зоне поиска пропавшего самолета чилийской авиации Lockheed C-130 Hercules C-130, следовавшего на базу в Антарктиде, обнаружены обломки, говорится в сообщении ВВС Чили.
РБК 18:46
Кино

Названы актеры нового фильма «Один дома»

РЕН ТВ 13:33
Общество

Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 12:55
Хоккей

Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала

Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
ProstoProSport 03:24
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита»

На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
РИА Новости 11:21
Футбол

Брюгге — Реал 1:3

Все, что нужно сделать - добиться хорошей игры и результата, - цитирует французского специалиста официальный сайт УЕФА.
Советский спорт 05:03
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Lenta.ru 10:17
Авто

Стартовали продажи кроссовера Volkswagen Tharu Plus

Volkswagen объявила старт продаж обновленного компактного кроссовера Tharu Plus.
МонаВиста 12:37
Политика

Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян.
Известия 17:43
Происшествия

Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа

Российская газета 20:01
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:54
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
Армия и оружие

В Нигере погибли более 60 человек

По данным новостного сайта Malijet, в результате атаки на лагерь погибли 70 военнослужащих, без вести пропали 30.
ГЛАС.RU 15:06
Экономика

Дума Читы приняла в первом чтении проект бюджета города на 2020-2022 годы

Депутаты думы Читы приняли в первом чтении проект бюджета города на 2020-2022 годы.
Zab.RU 20:34
Хоккей

Овечкин назвал Америку вторым домом

Нападающий "Вашингтона" и сборной России по хоккею Александр Овечкин назвал США вторым домом, передает RT.
Газета.Ru 13:00
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия 16:59
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное