Политика
РИА НовостиУкраинского эксперта навсегда выгнали из шоу на российском канале
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1". В ходе обсуждения бывший украинский министр транспорта и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко заявил о высоком уровне антисемитизма на Украине.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Общество
Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями
Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Общество
В Краснотурьинске школьники 40 минут на морозе ждали депутата Шипулина
На кадрах видео, которое прислал подписчик группы, видно, что ведущие решили провести зарядку с детьми, чтобы согреться.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Общество
«Нафтогаз» не смог добиться ареста активов «Газпрома» в ФРГ, Польше и Молдавии
Компании "Нафтогаз Украины" не смогла добиться через суды ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии для взыскания компенсации по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении
На предвзятость телевидения Владимиру Путину пожаловались сразу несколько членов совета.
Футбол
Новый исполнительный директор АПЛ уволился до вступления в должность
Дэвид Пемсел покинул пост исполнительного директора Английской премьер-лиг (АПЛ) до того, как официально приступил к исполнению обязанностей.
Музыка
Певец Данко призвал отказаться от концертов Ротару в России
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Происшествия
В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину
В Вологодском городском суде присяжные впервые вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве женщины.
Хоккей
«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»
В следующих матчах регулярного чемпионата «Ак Барс» 1 декабря примет московское «Динамо», а «Сочи» в этот день будет гостить у «Нефтехимика».
Автоспорт
Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Музыка
Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом
Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Политика
Новак допустил переговоры России и Украины по газу на следующей неделе
Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
Гаджеты
Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10
Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Авто
Все новые Jaguar Land Rover будут обновляться «по воздуху»
Как отмечает автопроизводитель, новое оборудование будет совместимо почти со всеми машинами, выпущенными с 2015-го – это примерно 500 тысяч экземпляров.
Армия и оружие
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Политика
В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Транспорт
В Петербурге могут ввести платный въезд в центр города
Предлагается расширить зону парковки и сделать платный въезд в центр.
Футбол
Нападающий «Барселоны» Дембеле выбыл до конца года
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит конец 2019 года из-за полученной травмы, которую он получил в матче5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
Технологии
Древние 7000-летние сооружения раскопаны в Польше
7000-летние сооружения старше Великой Пирамиды Гизы, каким-то образом оставались без внимания в течение многих веков, пока исследователи не заметили их очертания.