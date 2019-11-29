Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1". В ходе обсуждения бывший украинский министр транспорта и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко заявил о высоком уровне антисемитизма на Украине.

Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на российском канале

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