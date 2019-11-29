Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинского эксперта навсегда выгнали из шоу на российском канале

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1". В ходе обсуждения бывший украинский министр транспорта и один из лидеров еврейских общественных движений в стране Евгений Червоненко заявил о высоком уровне антисемитизма на Украине.
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Украинского эксперта навсегда выгнали из российского шоу за шутку

News.ru13:11

Украинского эксперта навсегда выгнали с российского шоу из-за шутки

Lenta.ru13:32

Украинского эксперта навсегда выгнали с российского ток-шоу

Взгляд.ру13:12

Украинского эксперта навсегда выгнали с российского ТВ за слова о евреях

Московский Комсомолец13:36

Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на российском канале

РИА Новости12:33

Украинец дошутился на российском ТВ: Эксперта Животовского навсегда изгнали из эфира

Царьград10:59

Украинского эксперта навсегда выгнали с российского ТВ за шутку о евреях

Экономика сегодня09:28
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Происшествия

Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом

Газета.Ru 11:45
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Общество

Роскомнадзор скорректировал перечень ресурсов с фейковыми новостями

Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной.
Интерфакс 13:00
Происшествия

Главу ростовского Минздрава отправили под домашний арест

ТАСС 12:48
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости 05:18
Общество

В Краснотурьинске школьники 40 минут на морозе ждали депутата Шипулина

На кадрах видео, которое прислал подписчик группы, видно, что ведущие решили провести зарядку с детьми, чтобы согреться.
ТагилСити.ру 06:45
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
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Общество

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Компании "Нафтогаз Украины" не смогла добиться через суды ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии для взыскания компенсации по решению Стокгольмского арбитража.
ТАСС 13:07
Политика

Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении

На предвзятость телевидения Владимиру Путину пожаловались сразу несколько членов совета.
Московский Комсомолец 11:56
Футбол

Новый исполнительный директор АПЛ уволился до вступления в должность

Дэвид Пемсел покинул пост исполнительного директора Английской премьер-лиг (АПЛ) до того, как официально приступил к исполнению обязанностей.
Газета.Ru 11:58
Музыка

Певец Данко призвал отказаться от концертов Ротару в России

Rambler News Service 06:31
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости вчера в 07:36
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Происшествия

В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину

В Вологодском городском суде присяжные впервые вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве женщины.
NewsVO 09:00
Хоккей

«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»

В следующих матчах регулярного чемпионата «Ак Барс» 1 декабря примет московское «Динамо», а «Сочи» в этот день будет гостить у «Нефтехимика».
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Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби

Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
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В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Музыка

Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
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Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

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Следующие двусторонние переговоры России и Украины по вопросу транзита газа в Евросоюз могут состояться уже на следующей неделе.
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Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
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Как отмечает автопроизводитель, новое оборудование будет совместимо почти со всеми машинами, выпущенными с 2015-го – это примерно 500 тысяч экземпляров.
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Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
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В России появится национальный НОЦ «Большая российская энциклопедия»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального энциклопедического портала и учреждении Большой российской энциклопедии (БРЭ).
ТАСС 12:38
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C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
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Предлагается расширить зону парковки и сделать платный въезд в центр.
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Нападающий «Барселоны» Дембеле выбыл до конца года

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит конец 2019 года из-за полученной травмы, которую он получил в матче5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).
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