Политика

РБКРБКУкраинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе. Фрагмент из программы размещен на сайте телеканала.
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с чего всё началось
Попов написал в Instagram
, что «убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача – это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены».
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Российский журналист
Российский телевизионный журналист и телеведущий. Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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