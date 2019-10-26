с чего всё началось

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе. Фрагмент из программы размещен на сайте телеканала.

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Общество Мария Бутина вернулась в Россию Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.

Фигурное катание Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.

Футбол Головин помог «Монако» одолеть «Нант» "Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.

Технологии На смену SMS придут RCS-сообщения В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.

Гаджеты AirPods Pro появились на рендерах Появилась информация, будто бы на днях компания Apple может представить AirPods Pro.

Футбол Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.

Экономика Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки Центральным Банком России признаком осознания реальности.

Политика Экономист оценил восстановление беспошлинной торговли США с Украиной Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о восстановлении беспошлинной торговли с Украиной по ряду наименований.

Происшествия В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области «Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.