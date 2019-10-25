Политика

РБКРБКУкраинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе. Фрагмент из программы размещен на сайте телеканала.
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с чего всё началось
Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов заявил в Instagram
, что его передача — не то место, где можно "нести бред", а отрезвить и осадить председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана должны были еще парламентские выборы.
РИА Новости02:11

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Попов прокомментировал инцидент с выгнанным из студии украинским экспертом

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Евгений Попов
Российский журналист
Российский телевизионный журналист и телеведущий. Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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