Политика
РБКУкраинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе. Фрагмент из программы размещен на сайте телеканала.
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с чего всё началось
Попов написал в Instagram, что «убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача – это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены».Взгляд.ру03:42
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Политика
Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada.
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Армия и оружие
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В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
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Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на родину после освобождения из тюрьмы в США, заявила, что соотечественникам следует быть осторожными в этой стране.
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