Политика
РБКУкраинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе. Фрагмент из программы размещен на сайте телеканала.
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с чего всё началось
Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов заявил в Instagram, что его передача — не то место, где можно "нести бред", а отрезвить и осадить председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана должны были еще парламентские выборы.РИА Новости02:11
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