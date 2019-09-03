Политика
Российская газетаУкраинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение. Во время включения телемоста с представителем ДНР Даниилом Безсоновым политолог оскорбил оппонента, а затем сделал неприличный жест в его адрес.
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Ковтуна попросили удалиться из студии телеканала «Россия 1» за неадекватное поведение
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