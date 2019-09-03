Политика

Российская газетаРоссийская газетаУкраинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение. Во время включения телемоста с представителем ДНР Даниилом Безсоновым политолог оскорбил оппонента, а затем сделал неприличный жест в его адрес.
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"Кто же изгонял злого духа?": Ковтуну показали "красную карточку". У политолога только один вопрос

Царьград01:39

Украинского политолога выгнали из студии «Россия 1» из-за скандала

Московский Комсомолецвчера в 19:32

Украинского эксперта выгнали из студии «России 1» за оскорбления СМИ

REGNUM00:42

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

Lenta.ruвчера в 21:32

Украинский политолог устроил скандал в эфире «России 1»

URA.Ruвчера в 20:16

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

RT на русскомвчера в 18:59

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

РИА Новостивчера в 18:44
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Происшествия

В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне

Российская газета 02:07
Общество

В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
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Новые Apple Watch смогут отслеживать показатели сна

Компания Apple создала для электронных часов Apple Watch новую технологию, отслеживающую процесс сна пользователя.
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РБК 01 сентября в 08:40
Общество

Шуфутинский объяснил пророческий смысл «Третьего сентября»

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Происшествия

На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек

На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек, сообщает New York Times со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.
РИА Новости вчера в 18:30
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Газета.Ru 02:08
Происшествия

В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек

Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Политика

На Украине оценили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал встречу в Берлине советников лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском 01:56
Политика

Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве

Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Футбол

Бразильский защитник Витау стал игроком «Шахтера»

«Шахтер» подписал бразильского центрального защитника Витау, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на пять лет.
Спорт-Экспресс 01:36
Кино

Скончался советский режиссер Борис Рычков

Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ вчера в 09:39
Политика

The India Today объяснил, зачем Моди едет на ВЭФ

Визит индийского премьера Нарендры Моди во Владивосток в первую очередь для участия во Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приведет к расширению бизнес-сотрудничества между Индией и Россией, а также укрепит двусторонние связи.
Газета.Ru вчера в 09:48
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Газета.Ru вчера в 07:16
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Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши

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РБК вчера в 17:40
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В дополнительный период в сентябре ЕГЭ сдадут почти 10 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
РБК вчера в 21:58
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Lenta.ru вчера в 18:45
Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
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Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма

"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
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Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Ведомости вчера в 17:17
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Политика

В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии

Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Политика

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Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
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Происшествия

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

РБК 01:49
Экономика

ФАС предложила ограничить стоимость регистрационных знаков

В России аккредитовано около 1,1 тыс. таких компаний. Новый приказ ФАС синхронизирует сроки вступления новых тарифов с законом.
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Авто

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Футбол

Переход Комличенко в ЦСКА сорвался

Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:27
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В Общественной палате Якутии прошла встреча первого заместителя министра здравоохранения Якутии Егора Прокопьева с населением по реализации национального проекта «Здравоохранение» и о планах до 2024 года.
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Роли в фильме «Брат-3» продают за 5 миллионов рублей

Подмосковье Сегодня вчера в 07:42
Происшествия

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