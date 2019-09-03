Политика
Российская газетаУкраинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение. Во время включения телемоста с представителем ДНР Даниилом Безсоновым политолог оскорбил оппонента, а затем сделал неприличный жест в его адрес.
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Украинского политолога выгнали из студии «Россия 1» из-за скандала
Московский Комсомолецвчера в 19:32
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
Российская газета 02:07
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Гаджеты
Новые Apple Watch смогут отслеживать показатели сна
Компания Apple создала для электронных часов Apple Watch новую технологию, отслеживающую процесс сна пользователя.
UfacityNews.ru вчера в 23:43
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК 01 сентября в 08:40
Общество
Шуфутинский объяснил пророческий смысл «Третьего сентября»
SM News вчера в 08:06
Происшествия
На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек
На Багамских островах из-за урагана "Дориан" погибли пять человек, сообщает New York Times со ссылкой на премьер-министра Губерта Минниса.
РИА Новости вчера в 18:30
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Происшествия
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Политика
На Украине оценили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал встречу в Берлине советников лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском 01:56
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Футбол
Бразильский защитник Витау стал игроком «Шахтера»
«Шахтер» подписал бразильского центрального защитника Витау, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на пять лет.
Спорт-Экспресс 01:36
Кино
Скончался советский режиссер Борис Рычков
Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ вчера в 09:39
Политика
The India Today объяснил, зачем Моди едет на ВЭФ
Визит индийского премьера Нарендры Моди во Владивосток в первую очередь для участия во Восточном экономическом форуме (ВЭФ) приведет к расширению бизнес-сотрудничества между Индией и Россией, а также укрепит двусторонние связи.
Газета.Ru вчера в 09:48
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика
Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК вчера в 17:40
Общество
ЕГЭ в дополнительный период в сентябре сдадут около 10 тыс. человек
В дополнительный период в сентябре ЕГЭ сдадут почти 10 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
РБК вчера в 21:58
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Экономика
ФАС предложила ограничить стоимость регистрационных знаков
В России аккредитовано около 1,1 тыс. таких компаний. Новый приказ ФАС синхронизирует сроки вступления новых тарифов с законом.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Авто
Продажи новой спецсерии Kia Edition Plus запустили в России
Народные новости 01:22
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:27
Здоровье
В Якутии прошла встреча по реализации нацпроекта «Здравоохранение»
В Общественной палате Якутии прошла встреча первого заместителя министра здравоохранения Якутии Егора Прокопьева с населением по реализации национального проекта «Здравоохранение» и о планах до 2024 года.
SakhaLife.ru вчера в 06:30
Кино
Роли в фильме «Брат-3» продают за 5 миллионов рублей
Подмосковье Сегодня вчера в 07:42
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31