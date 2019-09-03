Политика
Российская газетаУкраинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение. Во время включения телемоста с представителем ДНР Даниилом Безсоновым политолог оскорбил оппонента, а затем сделал неприличный жест в его адрес.
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Украинского политолога выгнали из студии «Россия 1» из-за скандала
Московский Комсомолецвчера в 19:32
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
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РИА Новости 03:10
Политика
Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с депутатов
Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
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Гарантом соглашения, которое примут США и талибы, будет Россия.
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Лукашенко: Белоруссия не намерена размещать запрещённые ДРСМД ракеты
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещённые Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности.
RT на русском 04:45
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Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
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В Берлине началась подготовка встречи в Нормандском формате
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Национальная служба новостей 01:08
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
В Беслане вспоминают жертв теракта в школе
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Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Происшествия
Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане
Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Культура
В Климовском районе проходит фестиваль народной самодеятельности
В Климовском районе Брянской области проходит фестиваль народной самодеятельности «Климовский край – любимый наш край».
Новый путь (Рогнединский район) 02:57
Общество
В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
Российская газета 03:07
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Авто
АвтоВАЗ проведёт рестайлинг Lada 4x4 в 2019 году
Внешне и технически внедорожник не изменится.
Автоновости дня 03:17
Происшествия
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с моста
После злоумышленник сбросил девушку с 27-метрового моста и скрылся.
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
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Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
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Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
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В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат
Драка произошла в одном из ресторанов в центре Киева между депутатом Верховной рады XVIII созыва от фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и новоизбранным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
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В Китае Cadillac XT4 продаётся уже год, с января по март разошлось 13 120 единиц. Спрос в Европе наверняка будет слабее.
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«Тинькофф» запустит социальную сеть для инвесторов
"Тинькофф" запустит социальную сеть "Пульс" для инвесторов в мобильном приложении "Тинькофф Инвестиции".
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17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
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Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
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Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
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Роспотребнадзор дал советы по организации питания школьников
Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".
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