Политика
Российская газетаУкраинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение. Во время включения телемоста с представителем ДНР Даниилом Безсоновым политолог оскорбил оппонента, а затем сделал неприличный жест в его адрес.
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Украинского политолога выгнали из студии «Россия 1» из-за скандала
Московский Комсомолецвчера в 19:32
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Газета.Ru 02:24
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
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Что является драйвером межзвездной химии, почему «самую первую молекулу во Вселенной» нашли не там, где надо, и в каком месте у астрохимиков находится «милый дом» — во второй части интервью с Дмитрием Вибе.
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Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит
Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.
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Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
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Происшествия
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Газета.Ru 03:16
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Осака восхищена поведением Медведева на US Open
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В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Политика
Дата саммита по Донбассу в «нормандском формате» еще не согласована
На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были.
Российская газета 03:28
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
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Культура
Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию
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Сбросить марки: Роскачество определилось с регулированием экопродукции
Организация определилась со способом регулирования такой терминологии — она считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать определение и прописать специальные требования.
Известия вчера в 17:02
Политика
В Крыму поддержали оценку блокады полуострова экс-министром Украины
Ранее в интервью телеканалу "112" экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, поскольку лишилась доходов от поставок электроэнергии, воды, сельхозпродукции.
Российская газета 03:34
Политика
В Киеве готовы к приезду миссии МВФ для обсуждения новой программы кредитов
Киев готов к приезду миссии Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре для продолжения обсуждения новой кредитной программы, заявила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова.
РИА Новости 03:36
Авто
Бывший топ-менеджер Jaguar займется переделкой Aston Martin
Специалисты компании Callum, основанной бывшим шеф-дизайнером Jaguar Яном Каллумом, представили лимитированную серию дораотанного и улучшенного Aston Martin Vanquish V12.
SpeedMe вчера в 08:25
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Футбол
«ПСЖ» объявил о переходе Икарди
Официальный сайт «ПСЖ» сообщил о подписании контракта с форвардом миланского «Интера» Мауро Икарди.
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Происшествия
Подросток в Усть-Куте напал на сверстника возле школы с ножом
Трагедия произошла на улице Дзержинского, недалеко от одной из школ Усть-Кута, 2 сентября.
КП - Иркутск вчера в 23:13
Экономика
Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Театры
В Севастополе состоятся спектакли МХАТ имени Горького
Завтра, 3 сентября, на сцене Севастопольского русского драматического театра имени А.В. Луначарского состоится спектакль под названием «Женитьба Белугина».
Ореанда-Новости вчера в 16:29
Политика
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Российская газета 03:00
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
Пострадавшая при теракте в Беслане не получила назначенную ЕСПЧ выплату
Россия выплатила почти всем пострадавшим при захвате заложников в Беслане компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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