с чего всё началось

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе. Фрагмент из программы размещен на сайте телеканала.

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

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