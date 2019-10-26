Политика
РБКУкраинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе. Фрагмент из программы размещен на сайте телеканала.
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с чего всё началось
Попов написал в Instagram, что «убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача – это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены».Взгляд.ру03:42
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Астероид размером с небоскреб пролетел рядом с Землей
Политика
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
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В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
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В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Политика
Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
Общество
Участники операции рассказали об освобождении заложников «Норд-Оста»
Участники операции рассказали об освобождении заложников, которые оказались в театральном центре на Дубровке во время теракта 2002 года.
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"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче 14-го тура молодежного первенства России — 1:0. Единственный мяч забил Николоз Кутателадзе.
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Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
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В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Единоборства
Павлович победил нокаутом Грина на турнире UFC Fight Night 162
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил представителя США Мориса Грина на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 162 в Сингапуре.
Шоу-бизнес
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Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
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В Москве скоро пройдет шоу UFC, и я хотел бы остаться здесь на него, если смогу купить недвижимость здесь.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
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Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Армия и оружие
Российские подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Экипажи атомных подводных лодок «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в Норвежском море.
Происшествия
Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке
Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
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«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
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Кино
Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Общество
Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева
Российский комик Гарик Харламов во время шоу Comedy Club спел о вилле телеведущего Владимира Соловьева в Италии.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери
Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Игры
Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2
Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.