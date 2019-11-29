с чего всё началось

Это недопустимо. Этого в эфире никогда не будет. Пойдите подумайте, прослушайте еще раз, что вы сказали, и осознайте.

В ответ Животовский озвучил неуместную шутку о евреях. После этого ведущий шоу Дмитрий Куликов предупредил эксперта, что подобное поведение недопустимо. Животовский начал спорить, говоря, что это не шутка, а рассуждения о положении "лиц с гражданством" на Украине.

Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

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