Политика
РИА НовостиУкраинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
В ответ Животовский озвучил неуместную шутку о евреях. После этого ведущий шоу Дмитрий Куликов предупредил эксперта, что подобное поведение недопустимо. Животовский начал спорить, говоря, что это не шутка, а рассуждения о положении "лиц с гражданством" на Украине.
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Это недопустимо. Этого в эфире никогда не будет. Пойдите подумайте, прослушайте еще раз, что вы сказали, и осознайте.
— Дмитрий Куликов, российский политологРоссийский Диалог 14:11
с чего всё началось
Москва, 29 ноября 2019, 21:47 — REGNUM Из-за антисемитского высказывания украинского эксперта Кирилла Животовского выгнали с шоу «Кто против?» (телеканал «Россия 1»).REGNUM13:47
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