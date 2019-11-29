Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

В ответ Животовский озвучил неуместную шутку о евреях. После этого ведущий шоу Дмитрий Куликов предупредил эксперта, что подобное поведение недопустимо. Животовский начал спорить, говоря, что это не шутка, а рассуждения о положении "лиц с гражданством" на Украине.
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Дмитрий Куликов
Это недопустимо. Этого в эфире никогда не будет. Пойдите подумайте, прослушайте еще раз, что вы сказали, и осознайте.
— Дмитрий Куликов, российский политологРоссийский Диалог 14:11
с чего всё началось
Москва, 29 ноября 2019, 21:47 — REGNUM Из-за антисемитского высказывания украинского эксперта Кирилла Животовского выгнали
 с шоу «Кто против?» (телеканал «Россия 1»).
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Украинского эксперта выгнали из шоу на канале «Россия-1»

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