Футбол

Infox.ruInfox.ruУкраинского футбольного функционера подозревают в краже 400 млн евро

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Самый влиятельный человек украинского футбола - Григорий Суркис – может быть причастен к воровству средств УЕФА на сумму почти в 400 млн евро. Украина уже которую неделю демонстрирует попытки бороться с коррупцией.
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