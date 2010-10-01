Футбол
Infox.ruУкраинского футбольного функционера подозревают в краже 400 млн евро
Самый влиятельный человек украинского футбола - Григорий Суркис – может быть причастен к воровству средств УЕФА на сумму почти в 400 млн евро. Украина уже которую неделю демонстрирует попытки бороться с коррупцией.
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Здоровье
Депздрав предостерег от активного использования назальных спреев
Назальные спреи, в свою очередь, не принесут большой пользы и могут спровоцировать привыкание организма к препарату.
Армия и оружие
Джонсон опроверг информацию о планах по сокращению британской армии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг информацию о планах по сокращению численности британской армии.
Общество
Москвичей предупредили о «температурных качелях» в декабре
В течение декабря москвичей ожидают «температурные качели», сообщает портал «Метеовести».
Футбол
Каштру: «Шахтёр» не будет отсиживаться в обороне в матче с «Манчестер Сити»
Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
Политика
В Тбилиси митингующие освистали выходящую из кафе президента Грузии
Спорт
One Piece: Pirate Warriors 4 выйдет в марте 2020 года
Издательство Bandai Namco Entertainment и разработчики из студии Omega Force объявили, что One Piece: Pirate Warriors 4 выйдет на Западе 27 марта на PS4, Xbox One, Switch и PC (Steam) — на день позже, чем в Японии.
Происшествия
В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина
Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
В самом НПЗ и Сбербанке не комментируют появление новых акционеров. Связаться с господами Субботиным и Рагимовым не удалось.
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 75 млн рублей на счетах ФБК
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест счетов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и признал законным арест свыше 75 млн рублей на счетах организации, сообщили в суде.
Происшествия
УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Интернет
Эксперт дал советы по защите «умных» устройств от взлома хакерами
Какие меры нужно предпринять пользователю «умного» устройства, чтобы обезопасить себя от взлома, рассказал в ходе интервью изданию «РИА Новости» старший исследователь безопасности компании-разработчика программного обеспечения в сфере информбезопасности Avast Мартин Хрон.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Происшествия
В школе в Нижегородской области 43 ребенка отравились газом
В Нижегородской области 43 ребенка отравились газом в школе, они госпитализированы.
Здоровье
Почти 1,8 тысячи человек проверили легкие в центрах «Мои документы»
Почти 1,8 тысячи человек прошли бесплатное обследование легких в центрах госуслуг "Мои документы" за четыре дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Здоровье
На Чукотку в рамках программы «Арктический доктор» в 2019 году приехали 16 медиков
Власти Чукотского АО в текущем году привлекли в регион 14 врачей и двух фельдшеров в рамках федеральной программы "Арктический доктор".
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Космос
Астронавты завершили второй этап работ по ремонту спектрометра на МКС
Пресс-служба NASA сообщила, что астронавтам удалось завершить второй этап по ремонту магнитного альфа-спектрометра на МКС, передает РИА Новости.
Политика
Посол России: диалог с Британией по выдаче виз дипломатам идет тяжело
Диалог с британской стороной по выдаче виз российским дипломатам идет тяжело, заявил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
Культура
Заплаканная Сердючка сбежала с украинского проекта «Х-Фактор»
Здоровье
Выплаты для сельских врачей и фельдшеров в ЕАО увеличатся в два раза
Всего 7,5 млн.рублей составят выплаты для привлечения и закрепления в отдалённых населенных пунктах ЕАО врачей и фельдшеров в 2020 году по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Происшествия
Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании
Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
Общество
К «Силе Сибири» захотела присоединиться еще одна страна
Казахстан изучает возможность присоединиться к проекту газопровода из России в Китай «Сила Сибири».
Энергетика
Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Общество
На «Восточной верфи» во Владивостоке заложено первое судно-краболов
Во Владивостоке на предприятии «Восточная верфь» заложили первый российский краболов.
Гаджеты
Первые изображения телевизора Nokia Smart TV
Nokia выпустит линейку смарт-телевизоров. До этого, такими устройствами компания не занималась.