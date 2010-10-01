Самый влиятельный человек украинского футбола - Григорий Суркис – может быть причастен к воровству средств УЕФА на сумму почти в 400 млн евро. Украина уже которую неделю демонстрирует попытки бороться с коррупцией.

Происшествия В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

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Политика Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.

Интернет Эксперт дал советы по защите «умных» устройств от взлома хакерами Какие меры нужно предпринять пользователю «умного» устройства, чтобы обезопасить себя от взлома, рассказал в ходе интервью изданию «РИА Новости» старший исследователь безопасности компании-разработчика программного обеспечения в сфере информбезопасности Avast Мартин Хрон.

Политика Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.

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Интернет В WhatsApp появится новая функция Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.

Общество VR-очки для коров протестировали в Подмосковье На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Общество В России планируют маркировать домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.