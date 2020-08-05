Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

Происшествия Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter. 26

Политика Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ.

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Экономика Еще один американец купил Lamborghini на выплаты по коронавирусу Уже второй гражданин США попался на том, что купил дорогостоящий спорткар марки Lamborghini на деньги, выделенные властями США на преодоление последствий коронавируса для малого бизнеса. 1