Политика
ИзвестияУкраинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
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Экономика
Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 05:55
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Футбол
«Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном по соглашению сторон
Футбольный клуб «Химки» и бывший главный тренер команды Сергей Юран расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте команды.
Аргументы и Факты 11:02
Происшествия
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:01
Политика
Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу
Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ.
Piter.tv 10:17
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru 21:00
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском 17:40
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Страна Советов on-line 14:24
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
Кино
Sony Pictures удалил промо нового фильма из-за незаконного использования стрима BadComedian
В интервью с изданием TJ BadComedian заявил, что не давал Sony Pictures разрешения на использование фрагмента своего стрима для рекламы «Хэппи-энда».
Телеканал 360° 19:40
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости 20:04
Происшествия
Нитрат аммония мог быть привезен в Бейрут из Грузии
Нитрат аммония (аммиачная селитра), который взорвался сегодня из-за сварочных работ в порту Бейрута и привел к гибели 73 человек (еще 3700 пострадали) мог быть перегружен для хранения с судна Rhosus под молдавским флагом, которое в 2013 году перевозило 2750 тонн нитрата аммония из Батуми в Мозамбик.
Российская газета 18:35
Общество
Власти Крыма потратят 25 млн, чтобы научиться вызывать дожди
В Крыму власти региона объявили конкурс на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей.
Общественная служба новостей 12:36
Игры
Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks
Обновление 1.10 приурочено к юбилею проекта белорусских разработчиков, оно подарит игрокам новое оборудование, польские средние танки, а также модернизированную карту «Жемчужная река».
Evo-rus.com 06:53
Общество
Уральский депутат задекларировал четыре копейки годового дохода
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, в 2015 году предложивший жителям России меньше есть во время кризиса, в 2019 году заработал четыре копейки.
UfaTime.ru 21:38
Происшествия
Суд арестовал владельца турбазы на Алтае, где погибла семья с детьми
ТК Звезда вчера в 06:56
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Кино
Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Псковское агентство информации 14:42
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос, обвиняемый в коррупции, покинул страну
82-летний экс-король Испании Хуан Карлос решил покинуть страну после того, как несколько недель назад в отношении него началось антикоррупционное расследование.
RuNews24.ru 03:35
Общество
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
Общество
Президентские выплаты в августе получат не все
По состоянию на 31 июля более 160 000 российских граждан присоединились к петиции с просьбой пролонгировать президентские выплаты на детей в возрасте не моложе 3 и не старше 16 лет, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news 20:35
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru 05:10
Космос
Rocket Lab разрешили возобновить запуск ракет
Компания Rocket Lab сможет возобновить вывод спутников на орбиту с использованием ракет-носителей Electron.
iXBT.com 14:16
Экономика
Еще один американец купил Lamborghini на выплаты по коронавирусу
Уже второй гражданин США попался на том, что купил дорогостоящий спорткар марки Lamborghini на деньги, выделенные властями США на преодоление последствий коронавируса для малого бизнеса.
Российская газета 22:27
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Здоровье
Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний
Шум в ушах может быть связан с симптомами возрастных смертельных заболеваний, поэтому ему нужно уделить внимание.
Lenta.ru вчера в 08:57