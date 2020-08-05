Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

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