Политика
Вести.RuУкраинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
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Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Общество
У жены главы сибирской Росгвардии нашли элитный коттедж
Активисты Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружили записанный на жену командующего войсками Росгвардии в Сибирском федеральном округе генерал-полковника Виктора Стригунова дом в новом коттеджном поселке «Удача» под Новосибирском стоимостью десятки миллионов рублей, говорится в расследовании ФБК.
SakhaNews 14:00
Армия и оружие
Оккупанты сообщили о потерях на Донбассе
На Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре оккупационной операции.
Rusvesna.su 15:56
Общество
Миграционный отток из Забайкалья сохранится вопреки всему до 2030 года
Правительство Забайкальского края спрогнозировало сохранение оттока населения из региона до 2030 года вопреки различным мерам развития экономики, проект социально-экономического прогноза опубликован на официальном портале Забайкалья.
Чита.Ру 20:55
Политика
Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН
Российская газета 20:22
Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews 00:41
Политика
Мадуро вылетит в Россию через несколько часов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через несколько часов он намерен отправиться с визитом в Россию, это объявление прозвучало во время трансляции, которая велась на его странице в твиттере.
Интерфакс вчера в 18:47
Гаджеты
Новая операционная система Apple для iPad вышла официально
Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском вчера в 04:12
Экономика
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Краснодарский «Кореновский молочно-консервный комбинат», который, как считает президент России Владимир Путин, делает самое вкусное мороженое в стране, откроет цех для экспортных поставок.
Lenta.ru 13:15
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Шоу-бизнес
Саша Артемова раскрыла пол новорожденного ребеночка
Молодые родители решили не раскрывать всех деталей пополнения в семье в первые дни.
Bimru.ru 02:43
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24
Происшествия
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
РИА Новости вчера в 08:39
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Происшествия
В Иркутске задержали четырех сторонников «изгоняющего Путина» шамана
Четырех сторонников шамана Александра Габышева, который шел из Якутии в Москву «изгнать Владимира Путина», задержали в Иркутске, сообщает «Коммерсант».
Твой Иркутск 22 сентября в 21:00
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Театры
Пласидо Доминго ждут два расследования в США
Появление Доминго в среду в "Макбете" знаменует первое в новом сезоне выступление в США девятикратного триумфатора премии "Грэмми" и обладателя звезды на Аллее славы в Голливуде после публикации двух скандальных расследований агентства, в которых многие женщины признались, что Пласидо сексуально преследовал их или занимался "иным непристойным поведением".
Российская газета вчера в 19:10
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Политика
Паздников уволился с поста вице-премьера правительства Забайкалья
Экс-министр территориального развития Забайкальского края, заместитель председателя правительства региона Виктор Паздников 25 сентября уволен со своего поста.
Московский Комсомолец Чита 20:29
Кино
Трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети
Трейлер фильма "Вторжение" российского режиссера Федора Бондарчука появился на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.
Народные новости вчера в 19:42
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 13:48
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля 2020 года
Cyber.sports.ru 16:34
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru 08:15