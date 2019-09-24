Политика

Вести.RuВести.RuУкраинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Вести.Ruвчера в 17:32

Украинский эксперт в прямом эфире «России 1» попросил выгнать его из студии

Российская газетавчера в 16:26

Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его просьбе

Газета.Ruвчера в 14:56

Ведущий на «России 1» выполнил просьбу украинского политолога и выгнал его

Взгляд.рувчера в 15:19

Украинского политолога выгнали из студии ВГТРК по его же просьбе

Московский Комсомолецвчера в 15:34

Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе

РИА Новостивчера в 14:22

Украинский политолог сам попросил выгнать его из студии «России 1»

Lenta.ruвчера в 13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика

Минсельхоз попросят ускорить идентификацию домашних животных

Минсельхоз попросят ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев.
Известия вчера в 20:14
Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ вчера в 10:58
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru вчера в 17:14
Политика

Зеленский отверг участие США в «нормандском формате»

Подключение США к «нормандскому формату» пока не планируется, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 18:20
Политика

Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН

«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
RT на русском вчера в 22:01
Футбол

УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году

С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.
Чемпионат вчера в 15:02
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Политика

Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда вчера в 00:52
Шоу-бизнес

Деми Мур изнасиловали в 15 лет с разрешения матери

56-летняя Деми Мур рассказала о том, как стала жертвой изнасилования, когда ей было 15 лет.
Медпульс вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала фото из храма в венчальном платье

Ксения Собчак показала поклонникам фото из храма. На нем телеведущая запечатлена в красивом венчальном платье.
OAnews вчера в 01:37
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК вчера в 13:03
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском вчера в 12:27
Политика

США отказались выдавать визы еще одной российской делегации

Позже представитель Госдепартамента США объяснила, что решение о выдаче визы принимается индивидуально, а также в соответствии с законом и соглашением о штаб-квартире ООН.
Lenta.ru вчера в 20:22
Общество

В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли

В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости 23 сентября в 13:30
Политика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Гаджеты

Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян

Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
Ferra вчера в 09:01
Транспорт

Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.
Известия вчера в 23:43
Общество

Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии

Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во вторник в школах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование".
ТАСС 23 сентября в 09:03
Политика

Джонсон предостерег об угрозе «цифрового авторитаризма»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о перспективах наступления эпохи "цифрового авторитаризма".
Газета.Ru вчера в 23:48
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Политика

Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ

Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.
Газета.Ru вчера в 21:04
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Экономика

Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых

Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru 23 сентября в 03:57
Космос

На улучшение Телескопа горизонта событий пустят свыше $12 млн

Udm-Info вчера в 08:53
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

РБК вчера в 03:03
Наука

Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением

В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 23 сентября в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное