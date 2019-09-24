Политика
Вести.RuУкраинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
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Украинский эксперт в прямом эфире «России 1» попросил выгнать его из студии
Российская газетавчера в 16:26
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Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
Минсельхоз попросят ускорить идентификацию домашних животных
Минсельхоз попросят ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев.
Известия вчера в 20:14
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ вчера в 10:58
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика
Зеленский отверг участие США в «нормандском формате»
Подключение США к «нормандскому формату» пока не планируется, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 18:20
Политика
Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН
«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.
RT на русском вчера в 22:01
Футбол
УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году
С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.
Чемпионат вчера в 15:02
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда вчера в 00:52
Шоу-бизнес
Деми Мур изнасиловали в 15 лет с разрешения матери
56-летняя Деми Мур рассказала о том, как стала жертвой изнасилования, когда ей было 15 лет.
Медпульс вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото из храма в венчальном платье
Ксения Собчак показала поклонникам фото из храма. На нем телеведущая запечатлена в красивом венчальном платье.
OAnews вчера в 01:37
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
РБК вчера в 13:03
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском вчера в 12:27
Политика
США отказались выдавать визы еще одной российской делегации
Позже представитель Госдепартамента США объяснила, что решение о выдаче визы принимается индивидуально, а также в соответствии с законом и соглашением о штаб-квартире ООН.
Lenta.ru вчера в 20:22
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости 23 сентября в 13:30
Политика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Гаджеты
Xiaomi запускает большую распродажу на Tmall для россиян
Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
Ferra вчера в 09:01
Транспорт
Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.
Известия вчера в 23:43
Общество
Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии
Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во вторник в школах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование".
ТАСС 23 сентября в 09:03
Политика
Джонсон предостерег об угрозе «цифрового авторитаризма»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о перспективах наступления эпохи "цифрового авторитаризма".
Газета.Ru вчера в 23:48
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Политика
Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ
Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.
Газета.Ru вчера в 21:04
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Экономика
Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru 23 сентября в 03:57
Космос
На улучшение Телескопа горизонта событий пустят свыше $12 млн
Udm-Info вчера в 08:53
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
РБК вчера в 03:03
Наука
Ядерное топливо на расплавах солей испытали облучением
В Нидерландах провели опыты с радиоактивным облучением расплавов солей с целью имитации условий работы ядерных реакторов на топливе такого вида.
N+1 23 сентября в 10:28