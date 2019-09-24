Политика
Вести.RuУкраинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
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Политика
Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет всячески блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут выделять помощь Киеву и из своего кармана.
Военное дело 11:10
Политика
Макрон на Генассамблее ООН вспомнил слова Солженицына
Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал мировое сообщество к смелости в построении мира, обратившись для этого к словам русского писателя Александра Солженицына.
РИА Новости 16:47
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Политика
Путин отметил роль атомной отрасли России в создании нового вооружения
Российский лидер Владимир Путин в приветствии, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности России, отметил роль атомной отрасли страны в создании вооружения нового поколения.
RT на русском 16:06
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Гаджеты
Новые модели iPhone продаются в России лучше предыдущих
По данным представителей «Билайн», в первые часы после начала продаж спрос на новые модели iPhone вырос в четыре раза по сравнению с новинками 2018 г. В интернет-магазине Ozon первая партия новых моделей разошлась за 4 часа, рассказали представители компании.
Ведомости 22 сентября в 14:48
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Происшествия
Расстрелявшего коллег московского полицейского проверят на вменяемость
18 сентября двое сотрудников собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" задержали по подозрению в получении взятки прапорщика патрульно-постовой службы 34-летнего Смирнова.
Интерфакс 03:43
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Экономика
Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля
Два налоговых маневра в РФ сократили инвестиции в нефтепереработку фактически до нуля, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 13:08
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Чешские ученые в составе сливочного масла, которым каждое утро миллионы россиян лакомятся на завтрак, нашли техническое пальмовое масло.
Вечерний курьер 03:39
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Музыка
Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале
Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян.
Телепрограмма 12:43
Авто
На какой пробег рассчитаны современные двигатели, рассказали эксперты
МедиаПоток вчера в 10:59
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Политика
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
РИА Новости 05:56
Политика
Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей
Что же касается трех кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении.
ТАСС 06:01
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20