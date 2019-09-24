Политика

Вести.RuВести.RuУкраинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
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Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Вести.Ru17:32

Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его просьбе

Газета.Ru14:56

Украинского политолога выгнали из студии ВГТРК по его же просьбе

Московский Комсомолец15:34

Ведущий на «России 1» выполнил просьбу украинского политолога и выгнал его

Взгляд.ру15:19

Украинский эксперт в прямом эфире «России 1» попросил выгнать его из студии

Российская газета16:26

Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе

РИА Новости14:22

Украинский политолог сам попросил выгнать его из студии «России 1»

Lenta.ru13:50
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